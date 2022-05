Rammstein live in Klagenfurt 20222: Tickets, Anfahrt, Wetter

Seit dem 15. Mai touren Rammstein mit ihrem neuen Album „Zeit“ durch Europa. Am 25. und 26. ist die Band nun im österreichischen Klagenfurt zu Gast. Bei uns gibt es alle Infos zu dem Konzert.

Einlass

Der Einlass ins Wörthersee Stadion startet bei beiden Shows um 17 Uhr. Aufgrund der großen Location könnte es zu längeren Schlangen bei der Einlasskontrolle kommen. Seien Sie möglichst rechtzeitig da und vergessen Sie nicht ein gültiges Ausweisdokument für die personalisierten Tickets mitzubringen. Das Konzert selbst soll laut Band-Website dann um ca. 19 Uhr starten

Tickets für die Show von Rammstein

Die Tickets für die verschobenen Shows vom 25. bzw. vom 27. Mai 2021 behalten ihre Gültigkeit für das Konzert am 25. Mai 2022 und müssen nicht umgetauscht werden. Wer bisher noch kein Ticket hat, kann dennoch noch in den Genuss kommen: Sowohl für die Show am 25. Mai als auch für die am 26. Mai gibt es noch einige sehr wenige Tickets.

Die Tickets für die Shows sind personalisiert. Daher müssten Besucher*innen ein gültiges Ausweisdokument für die Einlasskontrolle mitbringen. Wer sein Ticket auf eine andere Person umschreiben möchte, hat dazu zwei Möglichkeiten: Entweder online per Fansale oder an den Kassen am Stadion.

Die Kassen sind an Konzerttagen ab 13 Uhr besetzt, eine Umschreibung der Tickets ist an diesen Tagen nur für Tickets für die Show am selben Tag ab 14 Uhr möglich. Für das Umschreiben vor Ort muss die Person, die das Ticket gekauft hat bzw. deren Name auf dem Originalticket steht, persönlich vor Ort am Ticketschalter anwesend sein und sich ausweisen können. Außerdem muss sie das Originalticket vorlegen können. Voraussetzung für eine erfolgreiche Umpersonalisierung vor Ort ist, dass die Tickets nicht auf Zweitplattformen erworben wurden.

Anfahrt

An den Showtagen tritt ab 15 eine spezielle Verkehrsordnung für Großveranstaltungen im Wörthersee Stadion in Kraft. Dann gilt rund um das Stadion eine großflächige Anrainerschutzzone, sodass die Zufahrt und das Parken nur noch Inhaber*innen einer Anrainervignette gestattet ist. Daher ist es ratsam auf den Öffentlichen Nahverkehr für die Anfahrt zurückzugreifen.

Wer dennoch mit dem Auto kommen möchte, kann ich Vorfeld einen Parkplatz inklusive Shuttle buchen. Die so gekauften Anfahrts-Karten gelten als Parkticket und als Fahrschein für den Shuttle-Service vom Parkplatz zum Stadion (Hin- und Rückfahrt). Der Parkplatz befindet sich am Messegelände Klagenfurt (Messeplatz 1). Der Shuttle-Service operiert zwischen 15 und 01:00 Uhr.

Außerdem werden kostenlose Shuttles von Hauptbahnhof, Messe, Minimundus und Auffangparkplatz Autobahnbahnabfahrt A2 angeboten. Inhaber eines Rollstuhltickets können genauso wie die Besitzer eines Behindertenausweises entlang des nahe am Stadion gelegenen Südrings parken.

Wer nicht in Klagenfurt wohnt, kann entspannt mit den Regionalzügen anreisen. Dazu hat der ÖBB die Takte extra für das Rammstein-Konzert noch einmal verstärkt.

Wetter in Klagenfurt

Für Mittwoch den 25. Mai ist momentan leichter Sprühregen und ein bedeckter Himmel bei rund 20 Grad vorhergesagt. Am Donnerstag, dem 26. Mai, soll es auch nicht viel freundlicher werden. Die Wetterdienste rechnen mit leichten Regenschauern bei ähnlichen Temperaturen wie am Mittwoch. Das Positive: So stürmisch wie bei dem Rammstein-Konzert in Leipzig am 21. Mai wird es in Klagenfurt wohl nicht. Dort musste das Konzert nach 45 Minuten unterbochen werden, weil ein gewaltiges Unwetter über die Arena herfegte. Sehen Sie hier Bilder des apokalyptischen Sturms beim Rammstein-Konzert.

Verbotene Gegenstände

Der Veranstalter bittet die Besucher*innen nur Taschen bis maximal DIN A4 (30 cm x 21 cm x 20 cm) mitzunehmen und Gegenstände, die nicht unbedingt benötigt werden, zu Hause zu lassen. Mit größeren Taschen oder Rucksäcken kann kein Einlass garantiert werden. Generell verboten sind folgende Gegenstände:

Fotokameras mit abnehmbarem Objektiven oder mit Brennweiten größer als 200 mm

alle Videokameras

GoPros

Tablets

Selfiesticks

alle Schirme

Dosen, Glasflaschen, PET-Flaschen

Tetrapaks ab 0,25l

Tupperware für Essen

Tupperware-Flaschen

Laptops

Ton-Aufzeichnungsgeräte

Powerbanks, die größer als die doppelte Größe eines regulären Smartphones sind

Laserpointer

Taschenlampen, Fahrradlampen

Plakate größer als A3

Fahnenstangen jeder Art

Sonstige Glasbehälter (Parfum, Deoroller etc.)

Feuerwerksgegenstände, insbesondere Wunderkerzen

Waffen jeder Art (inkl. Messer, Pfeffersprays)

Drohnen

Ferngläser

Sonstige sperrige Gegenstände (Rucksäcke, Koffer, Sessel, Hocker, Decken, Roller, Skateboards, Sitzpolster/ -auflagen)

Rammstein live 2022: Das ist die aktuelle Setlist

Wer sich vom Ablauf der Show überraschen lassen möchte, sollte jetzt nicht weiterlesen. Das ist die Setlist der aktuellen Show:

Intro: Feuerwerksmusik (Georg Friedrich Händel)

01. Armee der Tristen

02. Zick Zack

03. Links 2-3-4

04. Sehnsucht

05. Zeig dich

06. Mein Herz brennt

07. Puppe

08. Heirate mich

09. Zeit

10. Deutschland

11. Radio

12. Mein Teil

13. Du hast

14. Sonne

15. Engel (Piano-Version)

16. Ausländer

17. Du riechst so gut

18. Pussy

19. Rammstein

20. Ich will

21. Adieu

Alle Rammstein-Konzerte der Europa Stadiontour 2022

Zu den weiteren Konzerten in Deutschland zählen: Berlin, Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf. Nach der Europa-Tournee geht es für Rammstein nach Kanada, in die USA und nach Mexiko.

25.05.2022 – Klagenfurt, Wörthersee Stadion

26.05.2022 – Klagenfurt, Wörthersee Stadion (Zusatztermin)

30.05.2022 – Zürich, Stadion Letzigrund

31.05.2022 – Zürich, Stadion Letzigrund

04.06.2022 – Berlin, Olympiastadion

05.06.2022 – Berlin, Olympiastadion

10.06.2022 – Stuttgart, Cannstatter Wasen

11.06.2022 – Stuttgart, Cannstatter Wasen

14.06.2022 – Hamburg, Volksparkstadion

15.06.2022 – Hamburg, Volksparkstadion

18.06.2022 – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

19.06.2022 – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

22.06.2022 – Aarhus, Ceres Park

26.06.2022 – Coventry, Ricoh Arena

30.06.2022 – Cardiff, Principality Stadium

04.07.2022 – Nijmegen, Goffertpark

05.07.2022 – Nijmegen, Goffertpark (Zusatzkonzert)

08.07.2022 – Lyon, Groupama Stadium

09.07.2022 – Lyon, Groupama Stadium

12.07.2022 – Turin, Stadio Olimpico Grande Torino

16.07.2022 – Warschau, PGE Narodowy

20.07.2022 – Tallinn, Song Festival Grounds

24.07.2022 – Oslo, Bjerke Travbane

29.07.2022 – Göteborg, Ullevi Stadium

30.07.2022 – Göteborg, Ullevi Stadium

03.08.2022 – Ostend, Park De Nieuwe Koers

04.08.2022 – Ostend, Park De Nieuwe Koers (Zusatzkonzert)