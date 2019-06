Rammstein live in München: Alles zu Tickets, Sicherheit, Wetter, Anfahrt

Rammstein werden nach ihren ersten beiden Abstechern in Gelsenkirchen und Zwischenstopps in Barcelona und Bern weiterhin Deutschland rocken. Am Samstag (08. Juni) und Sonntag (09. Juni) steht das Olympiastadion in München auf dem Programm. Wir haben letzte Infos vor den Auftritten.

Rammstein live in München 2019: Gibt es noch Tickets?

Die düstere Antwort: nein! Seit Monaten sind alle Karten für München ausverkauft. Die offizielle Seite des Olympiaparks verspricht zwar noch Premium-Tickets, doch auf der Seite führt der Link dazu ins Nichts.

Der Vorverkauf lief über Eventim, alle Tickets sind personalisiert. Fans, die versuchen, Karten über Viagogo oder andere dubiose Seiten zu erwerben, seien hier noch einmal gewarnt: Die Tickets für die anstehende Europa-Tournee von Rammstein sind allesamt personalisiert. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie keinen Zutritt ins Stadion bekommen, wenn Sie eine solche Karte kaufen.

Fans von Ed Sheeran mussten im vergangenen Jahr für diesen Fehler bluten und werden auch 2019 wieder leer ausgehen. Sparen Sie sich also das Geld und warten Sie lieber vor dem Stadion. Hier wird es ganz sicher genügend Möglichkeiten geben, an ein Rammstein-Ticket zu kommen.

Rammstein live in München 2019: Wann ist Einlass?

Ab 16 Uhr können die Fans ins Olympiastadion in München. Wichtig: Ausweis bereithalten. Los geht es um 19.30 Uhr.

Rammstein live in München 2019: Wer ist die Vorband?

Rammstein bestätigten am 23. Mai, dass das Duo Jatekok als Special Guest bei der kommenden Stadion-Tour dabei ist. Sie werden das Rammstein-Album „Klavier” vierhändig auf zwei Pianos spielen.

Rammstein live in München 2019: Wie ist die Setlist?

Beim letzten Konzert in Bern spielten Rammstein folgende Songs:

Was ich liebe Links 2-3-4 Tattoo Sehnsucht Zeig dich Mein Herz brennt Puppe Heirate mich Diamant Deutschland (Rmx von Richard Kruspe) Deutschland Radio Mein Teil Du hast Sonne Ohne dich Engel Ausländer Du riechst so gut Pussy

Zugabe

21. Rammstein

22. Ich will

Bisher bleiben sich Rammstein bei der Setlist reichlich treu. Ob es in München Überraschungen gibt?

Rammstein live in München 2019: Wie wird das Wetter?

Das Konzert am Samstag liefert bestes Open-Air-Wetter. In München ist es nachmittags teils wolkig und teils heiter und die Höchstwerte liegen bei 20°C. Abends ist es völlig klar bei Temperaturen zwischen 15 und 19 Grad.

Auch am Sonntag, beim zweiten Konzert von Rammstein in München, frohlockt das Wetter. Bis zum Nachmittag gibt es einen blauen Himmel mit Temperaturen von 11 bis zu 24 Grad. Am Abend zum Gig ebenfalls angenehme 20 bis 23 Grad – mit einigen Wolken.

Rammstein live 2019: Wie komme ich zum Stadion? (Anfahrt)

Ob Nahverkehr, vom Hauptbahnhof, vom Flughafen oder mit dem Auto: alle Infos zur Anreise gibt es hier. Der Veranstalter zur Verkehrssituation: „Bitte nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel, um die Veranstaltungen im Olympiapark zu besuchen. Insbesondere bei Großveranstaltungen im Olympiastadion (u. a. Konzerte!) sind die ca. 4.000 Parkplätze oft schon am Nachmittag besetzt. Gerade für Besucher, die von auswärts anreisen, bieten sich die Park&Ride-Möglichkeiten rund um München an.“

Wie SWP.de schreibt, ändert die Münchener Verkehrsgesellschaft am Samstag und Sonntag die Taktung ihrer U-Bahnen. Anstatt der üblichen zehn Minuten fährt nun alle fünf Minuten die Linie U3. Auch die U8 kommt zum Einsatz.

Adresse:

Olympiastadion

Spiridon-Louis-Ring 21

80809 München

Rammstein live 2019: Was darf ich zum Konzert mitnehmen? (Sicherheitsbestimmungen)

Wir empfehlen, lediglich Konzert-Ticket, Mobiltelefon, Schlüsselbund und Portemonnaie bei sich zu tragen und auf alle weiteren Gegenstände zu verzichten.

Auf dem Gelände sind ausschließlich Taschen und Brustbeutel mit einer maximalen Größe eines Blattpapier im DIN-A4-Format (ca. 30×20 cm) erlaubt. Größere Taschen dürfen NICHT aufs Veranstaltungsgelände.

Erlaubt sind außerdem flüssige Hygiene- und Gesundheitsartikel bis 100ml (max. 2 Stück pro Person) in geeigneten Plastikgefäßen. Erlaubt auf dem Gelände sind auch Gehilfen sowie Sitzkissen.

