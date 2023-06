Madonna auf Intensivstation: Ihre Familie bereitete sich auf das Schlimmste vor

Foto: Getty Images for The Recording A, Kevin Winter. All rights reserved.

Madonna wird seit dem vergangen Samstag, den 24. Juni, in einem New Yorker Krankenhaus wegen einer bakteriellen Infektion behandelt (Wir berichteten hier). Nachdem die Sängerin bewusstlos aufgefunden wurde, lieferten Notärzte sie auf die Intensivstation ein. Obwohl die „Queen of Pop“ mittlerweile in einem stabilen Zustand sein soll, rechnete ihre Familie schon mit dem Schlimmsten.

Familienmitglied gesteht, warum Madonnas Einlieferung geheim blieb

Mit der britischen Boulevardzeitung „Daily Mail“ sprach ein anonym gebliebenes Familienmitglied über die großen Sorgen, die sich die gesamte Familie um die „Like A Prayer“-Sängerin machte. Angeblich war ihr Zustand sogar so kritisch, dass sie sich darauf vorbereitet hätten, die sechsfache Mutter für immer zu verlieren.

„In den letzten paar Tagen wusste keiner, in welche Richtung ihr Zustand sich entwickeln würde, und ihre Familie bereitete sich auf das Schlimmste vor“, wird das Mitglied in dem Blatt zitiert. „Deswegen wurde alles seit Samstag geheim gehalten … Alle glaubten, dass wir sie verlieren könnten, und das war die Realität.“

Die Entscheidung, die Tour erstmal zu verschieben, sei dabei unausweichlich gewesen. Der oder die Verwandte führte weiterhin aus, dass Madonna der Überzeugung war, „unbezwingbar“ zu sein. Stets stelle sie ihre Karriere über die eigene Gesundheit. Sie hätte während der Vorbereitung auf ihre bevorstehende „Celebration“-Tour nicht auf ihre Gesundheit geachtet und sechs Tage die Woche dafür geprobt. Die ernsten Auswirkungen der bakteriellen Infektion seien aber nun ein „Weckruf“ für sie gewesen.

Madonnas Manager Guy Oseary äußerte sich bereits auf Instagram, und teilte mit, dass eine „volle Genesung“ der Sängerin zu erwarten sei.

Erst vor kurzem veröffentlichte sie den Song „Vulgar“ mit Sam Smith , der als Teaser für die bevorstehenden Shows gedacht war. Die „Celebration“-Tournee hätte in Nordamerika starten sollen, und die Pop-Ikone dann nach Europa geführt. Zwei Konzerte waren auch in Deutschland (Köln und Berlin) vorgesehen . Wann die Tour nun beginnt, ist bisher noch nicht bekannt.