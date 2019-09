Senioren in einem Pflegeheim in Erxleben halten sich mit den Klängen von Rammstein jung. Das Video dazu wurde natürlich schnell ein Viral-Hit.

Die deutsche Plattenindustrie freut sich im ersten Halbjahr über satte Umsätze und steigende Absatzzahlen. Ein gewichtiger Grund dafür ist natürlich Rammstein. Das neue Album - es ist das erste seit einer Dekade - verkauft sich natürlich wie geschnitten Brot. Die Stadion-Tournee dazu, zuletzt mit Station in Prag, begeistert Hunderttausende. Viel wichtiger aber noch: Rammstein liegen allen auf den Ohren. Selbst jenen, von denen man es nicht sofort erwarten dürfte. So zeigt ein Video auf YouTube, das sich in kürzester Zeit zu einem Klickhit entwickelte, wie einige Senioren in einem Pflegeheim in Erxleben (im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt) zum Rammstein-Klassiker „Ich…