„Reacher“: Neuer Teaser + Starttermin für Staffel 3

Amazon Prime Video hat einen neuen Teaser-Trailer für die dritte Staffel der Krimi-Thriller-Serie „Reacher“ veröffentlicht und außerdem das Startdatum bekanntgegeben. In etwas mehr als zwei Monaten gibt es Alan Ritchson wieder als muskelbepackten Ermittler in Aktion zu sehen.

Amazon gab als Erstveröffentlichungsdatum den 20. Februar bekannt. Die Staffel besteht aus insgesamt acht Episoden, von denen drei am ersten Tag und die restlichen wöchentlich erscheinen. Auch Maria Sten wird wieder in ihrer Nebenrolle als Frances Neagley, Reachers engste Vertraute, zu sehen sein.

Größer, härter … spannender?

Die neue Staffel von Showrunner Nick Santora wird auf „Persuader“, dem siebten Buch der Bestseller-Reihe des britisch-amerikanischen Autors Lee Child, basieren. Wie es scheint, ist Jack Reacher in eine Undercover-Mission verwickelt, um einen Informanten zu retten, der von einem alten Feind gefangen gehalten wird.

Der Teaser deutet eine actionreiche Fortsetzung an, in der Reacher auf einen ebenbürtigen Gegner trifft. Sein neuer Antagonist Paulie, gespielt vom niederländischen Bodybuilder Olivier Richters, zeigt sich von seinen Bauchschlägen wenig beeindruckt. Als Reacher Neagley davon berichtet, dass der Hüne „doppelt so groß“ sei wie er, erwidert dieser: „Das letzte Mal, dass ich einen doppelt so großen Kerl wie dich gesehen habe, war auf dem Mount Rushmore.“ Zwischen den Szenen erscheint der Satz: „Je größer sie sind, desto härter fallen sie.“

Erste Bilder aus „Reacher“, Staffel 3“

Wie es nach Staffel 3 weitergeht

Amazon hat bereits eine vierte Staffel von „Reacher“ offiziell bestätigt. Außerdem soll ein Spin-off mit dem Titel „Neagly“ in Planung sein.