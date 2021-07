Ringo Starr verrät endlich, welche seine liebste Beatles-Ära war

Erster gemeinsamer Auftritt als The Smile: Thom Yorke, Jonny Greenwood und Tom Skinner

Thom Yorke und Jonny Greenwood von Radiohead haben eine neue Band namens The Smile gegründet. Während eines Sets für Glastonburys „Live at Worthy Farm“-Livestream gaben die Musiker kürzlich ihr Debüt. Radiohead war schon 1997, 2003 und 2017 Headliner des Festivals und spielte 2011 eine kleinere Show dort. In case you missed it, you can catch it again today @glastonbury pic.twitter.com/N9t4M43lor — The Smile (@thesmiletheband) May 23, 2021 Thom Yorke, Jonny Greenwood, Tom Skinner: Neues Trio The Smile sind nach einem Gedicht von Ted Hughes benannt, wie der „Guardian“ schreibt. Das Radiohead-Nebenprojekt, bei dem auch der Schlagzeuger Tom Skinner von Sons…