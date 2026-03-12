Rob Halford von Judas Priest: Mein Leben in 10 Metal-Alben

Viral-Hit: Metallica feiern im Graben Judas Priest auf dem „Power Trip“-Festival ab

Judas Priest zum ersten Mal auf Platz 1 der Charts

Rob Halford von Judas Priest: „Hört auf Wissenschaftler, nicht auf Politiker“

Die Bedeutung von Ron Halford und Judas Priest für die Entwicklung des Metal kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die Band wurde etwa ein Jahr nach Black Sabbath gegründet. Und hatte Ende der 70er Jahre mit zwei Gitarren, schnelleren Tempi und einem Look aus schwarzem Leder, der die Kleidung der Metalheads für immer verändern sollte, dem Genre ein neues Gesicht gegeben.

„Andere Bands wie Motörhead und Deep Purple hatten einen Gitarristen und machten andere Sachen, eher so ein Layering, aber bei Judas Priest spielten die Gitarristen zusammen und spielten denselben Riff“, erklärte Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich gegenüber Rolling Stone über ihre Bedeutung. „Das verdoppelte einfach den Sound. Und machte ihn heavier, größer, dichter und eindringlicher.“

Darüber hinaus waren Judas Priest Wegbereiter für viele Themen, die in Metal-Songs behandelt werden. Ihr dynamischer, Motorrad fahrender Frontmann Rob Halford schrieb schon vor dem Ende der 70er Jahre unverblümte Texte über Depressionen („Beyond the Realms of Death“). Den Kampf für seine Überzeugungen (der Thrash-Vorläufer „Dissident Aggressor“). Und die Erkenntnis, dass die Welt mehr zu bieten hat als das, was auf den ersten Blick sichtbar ist („Exciter“).

Rob Halford brachte Metal in den Mainstream

Mit der Veröffentlichung von „British Steel“ im Jahr 1980 – dem drittbesten Album in der Liste der 100 besten Metal-Alben des Rolling Stone, in der auch ihre LPs „Screaming for Vengeance“ und „Stained Class“ vertreten sind – verkündeten er und seine Bandkollegen sich selbst als „Metal Gods“. Und brachten das Genre in den Mainstream. Wo sie mit unvergesslichen, energiegeladenen Hits wie „Breaking the Law“, „Heading Out to the Highway“ und „You’ve Got Another Thing Coming“ landeten. Und sie begeisterte Headbanger mit gewaltigen Konzertproduktionen. Anfang der 90er Jahre verließ Rob Halford Judas Priest und schlug mit seiner Band Fight eine härtere Richtung ein. Anfang der 2000er Jahre kehrte er zu Priest zurück. Und nimmt seitdem mit der Band Alben auf und tourt mit ihr.

Aufgrund von Halfords Bedeutung für das Genre wandte sich Rolling Stone während der Erstellung der Liste der 100 besten Metal-Alben an ihn, um seine persönliche Top 10 zu erfahren. Er schickte freundlicherweise eine Liste mit einer kurzen Beschreibung jedes Albums. Und einer Begründung, warum es für ihn und für den Metal wichtig ist.

10. Motörhead, „Ace of Spades“ (1980)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Das ist ein hardcore-rockerisches „Fuck you!“ in voller Lautstärke.

9. Slipknot, „Slipknot“ (1999)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Als das Album herauskam, war es die aufgestaute Wut des Nu Metal, die eine ganz neue Ära einläutete.

8. Emperor, „Anthems to the Welkin at Dusk“ (1997)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ich liebe dieses Album, weil es akustische Blasphemie von der dunklen Seite ist.

7. Dio, „Holy Diver“ (1983)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dieses Album hat klassische Grooves, Vibes und Melodien, die den King unterstützen.

6. Pantera, „Cowboys From Hell“ (1990)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit diesem Album begann das „Texas-Massaker“.

5. Slayer, „Reign in Blood“ (1986)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Es ist eine frontale Riff-Attacke mit provokanten Texten.

4. Iron Maiden, „Iron Maiden“ (1980)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das fühlte sich an wie frisches britisches Blut aus der New Wave of British Heavy Metal, und es war das Beste vom Besten.

3. Korn, „Korn“ (1994)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit ihrem Debütalbum brachte Korn eine neue Definition von Metal, die alles veränderte.

2. Metallica, „Kill ‚Em All“ (1983)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das war pure Thrash-Energie, die die USA anführte.

1. Black Sabbath, „Black Sabbath“ (1970)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das ist die Blaupause, die alles verkörpert, was Metal ausmacht.