Judas Priest zum ersten Mal auf Platz 1 der Charts

Nach 55 Jahren Bandgeschichte schafft es die britische Metal-Band Judas Priest zum ersten Mal auf Platz 1 der deutschen Charts. „Invincible Shield“ ist das 22. Album der Hardrocker. Mit sieben Platten schafften sie es früher schon in die Top 10 – jetzt setzen sie noch einen drauf.

Die 1969 gegründete Band gehört zu den Größten ihres Genres, spielt in den Stadien dieser Welt und hat mehr als 50 Millionen LPs verkauft. Erst vor zwei Jahren wurden Judas Priest in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Auf Instagram bedankt sich die Gruppe bei ihren Followern für das positive Feedback zum neuen Album: „Wir danken euch Metal-Maniacs für eure Liebe und Unterstützung!“

In Good Ol‘ Germany überholen Judas Priest nun Paula Hartmann (mit ihrem neuen Album „Kleine Feuer“) und Ariana Grande („Eternal Sunshine“).

Judas Priest bald auch live in Deutschland

Auf ihrer Europa-Tournee werden Judas Priest auch neun Konzerte in Deutschland geben. Hier gibt es die Termine: