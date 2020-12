Neue „Rock Camp“-Doku: Slash und Alice Cooper rocken mit Fans

Vor gut zwei Monaten starb einer der besten Gitarristen aller Zeiten. Auch Slash hält Eddie Van Halen für einen Top-Musiker in jeder Hinsicht.

Seit seines Todes am 6. Oktober diesen Jahres haben Millionen Fans Eddie Van Halens gedacht. Einer unter ihnen ist Gitarrist Slash. In einem Interview tat er sein eigenes Können ab – und lobte Van Halens musikalisches Talent in den Himmel. Van Halen war die erfolgreichste Hard-Rock-Band, die dieser Planet bis 1987 kannte. In jenem Jahr feierten Guns N’Roses mit „Appetite for Destruction“ ihr allüberragendes Debüt. Dennoch stellt sich Slash in den Schatten des Verstorbenen. In einem Interview mit „GOS“ führt er aus, was Eddie Van Halen zu einer Ikone unter den Gitarristen machte. „Eddie war so ein begabter Musiker. Egal…