Slash kündigt neue Musik mit Guns N’Roses und Myles Kennedy an

Von sich selbst sagt Guns-N‘-Roses-Gitarrist Slash, dass er nicht gut im Herunterfahren und Herumsitzen sei. Wohl auch nicht in diesem Jahr, das viele Musiker fast in die Knie zwang.

2021 geht Slash allerdings optimistisch an. Neue Musik von Guns N’Roses als auch von seiner Band mit Myles Kennedy ist auf dem Weg.

Mit dem Bassisten Duff McKagan arbeite der Gitarrist derzeit an neuen Songs. So sieht alles danach aus, dass „Chinese Democracy“ (2008) zumindest nicht die letzte Platte der Band bleiben wird. Slash habe sich zuletzt zu verschiedenen Jam-Sessions getroffen. „Die Dinge gehen nun durch verschiedene Hände“, so der Musiker kürzlich in einem Interview.

20 neue Songs mit Myles Kennedy and the Conspirators

Auch in Arbeit ist wohl ein Nachfolger von „Living The Dream“ (2018). Das neue Album von Slash featuring Myles Kennedy and the Conspirators werde ganze 20 Stücke enthalten. „Wir setzten uns eine Woche lang zum Vorproduzieren zusammen“, erzählte der Gitarrist Cleveland.com.

„Ich hätte es gerne, im nächsten Jahr neue Musik auf den Markt zu bringen – für beide Lager, denke ich.“, so Slash. „Doch es fällt schwer, so etwas jetzt klar festzumachen.“

Vor kurzem erinnerte Slash wehmütig an den verstorbenen Eddie Van Halen. Bis zuletzt seien beide Gitarristen in Kontakt geblieben. „Darüber hinaus, dass er ein grandioser Musiker war, ist er einfach ein guter Mensch gewesen“, sagte Slash.