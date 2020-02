ROLLING STONE präsentiert die Berlin-Film-Lounge im Tacheles – und verlost Tickets

Das wird Sie auch interessieren





Es ist ein Ort mit bewegter Geschichte, ein Ort, der nach langer Zeit wieder seine Türen öffnet: Das Kunsthaus Tacheles an der Oranienburgerstraße in Berlin.

Im Rahmen der Berlinale ist es für vier Tage (vom 24. bis 27. Februar 2020) zugänglich und präsentiert ein bemerkenswertes Berlin-Film-Programm. Neben der exklusiven Premiere des Kurzfilms „Tacheles“ von Olaf Heine und mit Thomas Kretschmann, werden vier herausragende Spielfilme gezeigt, die im Zeichen des kulturellen Melting Pots Berlin stehen. Die Plätze sind begrenzt und werden – unter anderem bei rollingstone.de – verlost.

Das 25.000 m2 große Stadtquartier am Tacheles in Mitte ist ein imposanter Zeitzeuge der Berliner Geschichte und wie die Hauptstadt selbst stetig im Wandel. Das ehemalige (und legendäre) Kunsthaus wird während der Berlinale am Nachmittag zur Lounge und am Abend zum Pop-Up Kino. Auf dem Programm stehen vier ikonische Berlin-Filme: „Der Himmel über Berlin“, „Das Leben der Anderen“, „Victoria“ und „Berlin Bouncer“. Durch die Abende führen unter anderen die Moderatorin und Schauspielerin Annabelle Mandeng und der Kult-Türsteher Frank Künster.

Die vier Abende in der Berlin-Film-Lounge werden jeweils mit dem Kurzfilm „Tacheles“ eingeläutet. Entstanden unter der Regie des Fotografen Olaf Heine, und mit Thomas Kretschmann in der Hauptrolle, führt der Film die Zuschauer durch das ehemalige Kunsthaus Tacheles und schlägt bildgewaltig die Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft dieses bedeutungsvollen Stück Berlins. „Ich wusste ja schon um Olafs Qualität, Genauigkeit und Vision“, sagt Kretschmann, „aber mit der Fülle an Emotionen hat er mich doch ganz schön überrascht.“

Es ist die erste filmische Zusammenarbeit von Heine und Kretschmann. Der Fotograf hat in den vergangenen 25 Jahren immer wieder Stars auch für den ROLLING STONE in Szene gesetzt; der Schauspieler ist seit anderthalb Jahren fotografierender Kolumnist der Zeitschrift.

Tickets zu den Film-Abenden gibt es nicht zu kaufen, aber hier zu gewinnen:

25.2 – Viktoria / 4 x 2 Tickets

26.2 – Berlin Bouncer / 4 x 2 Tickets

27.2 – Himmel über Berlin / 4 x 2 Tickets

Einfach „Tacheles“ als Lösungswort angeben. Einsendeschluss: 23. Februar 2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!