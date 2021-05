ROLLING STONE präsentiert: „pop’n’politics – Online Edition“

Von Freitag (07. Mai) bis Samstag (08. Mai) findet auf den digitalen Kanälen des Reeperbahn Festivals und rollingstone.de das zweitägige Online-Special „pop’n’politics“ statt, präsentiert von ROLLING STONE und in Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Wir streamen an beiden Tagen das Event.

Workshops und Panels beschäftigen sich mit den wichtigsten (musikalischen) Fragen), die Musikschaffende und Musik-Konsumenten bewegen. Die Veranstalter beschreiben es so: „Wohin entwickelt sich die Kulturwirtschaft? Welche Anstrengungen müssen Politik, Kreative und die Gesellschaft unternehmen, um das kulturelle Leben weltweit wieder in Bewegung zu bringen? Was hat Künstler*innen in den Monaten seit März 2020 bewegt? Welche Themen prägen die Musik und Popkultur des Jahres 2021? Wie lässt sich aus den großen Schlagworten Diversität, Identität und Heimat ein Alltag, eine neue Normalität definieren?“

„Pop’n’Politics“ hat dazu Künstler*innen eingeladen, wie Sam Vance-Law, Mieze, Silly, Celina Bostic und Klan, dazu Vertreter*innen von Alarmstufe Rot, VibeLab, Die Vielen oder Music Declares Emergency. Diskutiert und gearbeitet wird in Panels und Workshops.

DAS PROGRAMM:

FREITAG, 7.5.2021, 15 bis 19 Uhr auf www.reeperbahnfestival.com & conference.reeperbahnfestival.com

Focus Session „pop’n’politics: Global Perspectives on Nighttime Recovery“

Vorstellung des Global Nighttime Recovery Plans

Workshop: The future of safe(r) and equitable nightlife spaces

Workshop: The future of nightlife and its freedom

Vorstellung der „Hamburg declaration for the future of nightlife“

Panel: Global perspectives on nighttime recovery: Working towards a more resilient, sustainable and equitable future, moderiert von Torsten Groß (ROLLING STONE)

SAMSTAG, 8.5.2021, 20 bis 22 Uhr auf www.reeperbahnfestival.com

Die Samstagabendshow „pop’n’politics – Debattenraum: Dancefloor. Gedanken, Geschichten und Songs über Gender, Diversity und Identität“

u.a. mit Sam Vance-Law, Silly, Mieze, Klan, Celina Bostic, der Make A Move Band, Dan Thy Nguyen (Die Vielen), Demba Sanoh, Jackie Thomae. Moderiert von Aida Baghernejad und Annett Scheffel.