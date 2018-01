ROLLING STONE präsentiert: The Breeders live

Nach ihrem Ausstieg bei den Pixies 2013 konzentriert Kim Deal sich nun ganz auf die Band, bei der sie selbst Leadsängerin ist: Die Breeders. Gemeinsam mit ihrer Schwester Kelley Deal und Tanya Donelly von den Throwing Muses machte sie ab den späten Achtzigern mit Alben („Pod“) und Singles „Cannonball“ den Grunge-Vorläufern Pixies bereits Konkurrenz, dabei wurden die Breeders eigentlich als Nebenprojekt gegründet. Nun meldet sich die Band mit dem „Last Splash“-Lineup von 1993 (also plus Josephine Wiggs und Jim Macpherson) zurück – und wird sicher den einen oder anderen neuen Song vorstellen: Denn am 2. März erscheint das neue Werk „All Nerve“.

THE BREEDERS

03.07. Hamburg, Fabrik

04.07. Köln, Gloria

Ticket-Infos!

Neue Single der Breeders – „Wait In The Car“: