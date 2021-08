Rolling Stones: Drummer Charlie Watts fällt für „No Filter“-Tour aus

Der Jazz- und Schlagersänger, Schauspieler und Moderator Bill Ramsey verstarb am Freitag in Hamburg.

Der Sänger, Filmschauspieler und Moderator Bill Ramsey ist am Freitag (02. Juli) in Hamburg im Alter von 90 Jahren verstorben. Die Todesursache ist noch nicht bekannt. Der am 17. April 1931 in Cincinnati geborene Ramsey kam in den 50er Jahren nach Deutschland und wurde hier unter anderem mit seinen Schlager-Hits wie „Souvenirs Souvenirs“ und „Pigalle (Die große Mausefalle)“ bekannt. Eine facettenreiche Karriere Nachdem William „Bill“ McCreery Ramsley in den 50er Jahren nach Deutschland kam, um seinen Wehrdienst zu leisten, startete er seine musikalische Karriere im Jazz und arbeitete dafür unter anderem mit Paul Kuhn, Kurt Edelhagen und James Last zusammen.…