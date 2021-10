Mick Jagger und Keith Richards feiern ihr erstes Treffen vor 60 Jahren

60 Jahre – und sich immer noch zugetan? Das können die wenigsten Freundschaften, Liebenden oder Arbeitskollegen sagen. Für Mick Jagger und Keith Richards ist es nun genau sechs Jahrzehnte her, dass sie sich das erste Mal trafen und miteinander sprachen.

Dieses Jubiläum feierten sie gemeinsam mit ihren Fans bei ihrem Auftritt im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien, am Sonntag (17. Oktober).

Nach der Show teilten die Stones im Netz ein Bild eines eigenen Plektrums für das Konzert, das ein Bild von Jagger und Richards zusammen mit den Worten „17. Oktober 1961-2021 – 60 Jahre im selben Zug“ zeigt.

60 years on the same train 🚂

Photo by Theodora Richards pic.twitter.com/jr93mWvazB

— The Rolling Stones (@RollingStones) October 18, 2021