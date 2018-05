Seit ein paar Jahren herrschen europaweit bei Konzerten verstärkte Sicherheitsmaßnahmen: Neben strengeren Körperkontrollen ist vielerorts auch das Mitbringen größerer Taschen oder Behälter untersagt. Damit soll die Gefahr terroristischer Anschläge eingedämmt werden.

Auf Twitter entlädt sich nun die Wut vieler Rolling-Stones-Fans, die am Dienstag aufgrund der Beschränkungen zu spät ins Londoner Olympic Stadium gekommen waren, und dort mindestens den Support-Auftritt Liam Gallaghers verpasst haben.

FAN INFO // Reminder to all fans visiting London Stadium for @RollingStones tomorrow, please do not bring bags unless absolutely necessary. More info: https://t.co/zh6O344rvU pic.twitter.com/DlCPkAe6rQ — London Stadium (@LondonStadium) May 21, 2018

Zwar wiesen sowohl die Stones als auch der Veranstaltungsort auf die Sicherheitsmaßnahmen hin, aber das scheinen viele Fans nicht oder zu spät mitbekommen zu haben. Bis auf wenige – zum Beispiel medizinisch begründete – Ausnahmen waren in London nur Taschen einer Größe von DIN A 5 zulässig, das sind 15 mal 21 Zentimeter. Ähnliche Bestimmungen gibt es in Deutschland.

„NME“ versammelt einige Reaktionen enttäuschter Konzertgänger, die entweder lange vor Garderoben außerhalb des Stadions Schlange stehen mussten oder ihre Taschen und Beutel aus Frustration gleich wegwarfen.

Rolling Stones: Fans sind sauer

In den Tweets ist die Rede von „einer Stunde anstehen“, „Müttern, die wegen einer einen Zentimeter zu großen Tasche weggeschickt wurden“, es wird auch die berechtigte Frage gestellt, warum einige dennoch mit großen Rucksäcken Einlass bekommen konnten. Eine gewisse Undurchsichtigkeit der Kontrollen ist den Bildern nach zu urteilen nicht von der Hand zu weisen:

Yet people got in with big bags – I was so angry to see some people got away with it pic.twitter.com/4CmywOLfSP — Kate Crisp (@kec1964) May 22, 2018

#RollingStones #StonesNoFilter AMAZING however #LondonStadium pre-gig contactability NON-EXISTENT as were their directions to public transport, informed customer service focused security and most alarmingly evidence of a consistent A5 bag policy!! Disappointing Venue pic.twitter.com/ePmsKgdMrL — Louise (@ChezChampion) May 23, 2018

Thanks for turning away my 65 year old mother who’s waited 35 years to see the Rolling Stones because her bag was 1 inch larger than a5. I’m sure her glasses case posed a real big security risk — Alycea MarxBlackwell (@AlyceaMarx) May 22, 2018

Everyone coming from work & no bags allowed in the amazing Olympic stadium to see the Rolling Stones #OPLC strike again! Bags abandoned outside ! #RollingStones #BagGate #Stratford #WHU pic.twitter.com/yAv7zO3bN7 — Scotty C (@ScottKcollins) May 22, 2018

To all planning to see the #RollingStones at @LondonStadium : the security arrangements are a shambles and they won't let you in with anything other than a tiny bag (but won't tell you until you get there). Well worth the hassle though! — Andrew J. Stilton (@AndrewJStilton) May 23, 2018