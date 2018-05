Am 03. Juni besuchen Kollegah und Farid Bang die KZ-Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau.

Kollegah und Farid Bang werden am 03. Juni 2018 die KZ-Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau besuchen. „Wir nehmen die Einladung an“, bestätigte Farid Bang der „Bild“. „Heute laden wir Kollegah und Farid Bang ein, sich ehrlich zu machen und die Gedenkstätte zu besuchen“, hatte der Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, Christoph Heubner, zuvor am Dienstag in Berlin erklärt. Die Einladung erfolgte nach dem Antisemitismus-Eklat rund um den Musikpreis Echo. Die Rapper kamen der Einladung nun also nach. Christoph Heubner freut sich über die Zusage: „Das ist ein Signal an ihre vielen Fans.“ Der Besuch soll am 3. Juni stattfinden. Ab diesem Termin „ist eine Gruppe…