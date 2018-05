In einem Interview mit einer irischen Tageszeitung hat der Frontmann der Rolling Stones ganz beiläufig erwähnt, dass er momentan an neuen Songs arbeitet.

Mick Jagger schreibt nach wie vor Songs für The Rolling Stones – das hat er vor Kurzem in einem Interview mit der irischen Ausgabe des „Independent“ erklärt. „Ich schreibe einfach“, heißt es in dem Statement. Auf die Frage, ob das Material auch für ein Soloalbum gedacht ist, antwortete Jagger: „Das Meiste davon ist für die Stones. Ich denke nicht wirklich darüber nach, was ich da geschrieben habe. Ich mache einfach weiter.“ Nicht ausgeschlossen, aber daher eher unwahrscheinlich: Neues Material der Rolling Stones bei den anstehenden Stadionkonzerten zu hören. Jagger zufolge handelt es sich bei den Songs eher um Rohmaterial mit…