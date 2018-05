Die Rolling Stones sind wieder auf Tour unterwegs und haben aus diesem Anlass bereits Pop-Up-Stores eröffnet. Und im Juni kommen sie dann auch endlich zu uns. Alle Infos zu den Deutschland-Konzerten der Rolling Stones finden Sie hier. Jetzt hat Mick Jagger ein Video von sich auf Facebook veröffentlicht, das ihn bei den Proben zeigt.

Mick Jagger tanzt wie ein junger Mann

Weiterlesen „No Filter“-Tour 2018: Mega-Vorbands bei den Rolling Stones Liam Gallagher, Richard Ashcroft und Florence & The Machine begleiten die Rolling Stones auf Tour in diesem Jahr. Einen Haken für deutsche Fans gibt es allerdings. In dem Video stellt Mick Jagger, der in diesem Jahr 75 Jahre alt wird, eindrucksvoll sein Tanztalent zur Schau. Voller Elan sprintet er erst über den Laufsteg der Bühne, um dann lässig zu tanzen und sich so aufzuwärmen. Das Video ist in Dublin entstanden, wo die Rolling Stones im Croke Park am 17. Mai ein Konzert spielen werden. Nächster Halt ist dann schon wenige Tage später in London.

Video: Mick Jagger wärmt sich auf

Warming up the stage at Croke Park, see you on Thursday #StonesNoFilter #CrokePark #Dublin #Ireland Gepostet von Mick Jagger am Dienstag, 15. Mai 2018

Doch nicht nur tanzen kann er, Mick Jagger arbeitet auch schon an neuen Songs für die Rolling Stones. Dies hatte er im April 2018 in einem Interview verraten. Allerdings soll es sich bei den Stücken bisher eher um Rohmaterial mit Potenzial handeln. Bis zur Veröffentlichung eines neuen Albums dürfte also noch etwas Zeit vergehen. „Blue & Lonesome“ (Kritik) ist das letzte und immer noch aktuelle Studioalbum. Es erschien 2016 und war das erste Album der Stones seit elf Jahren.

Rolling Stones live in Deutschland

22.06.2018: Berlin, Olympiastadion

Berlin, Olympiastadion 30.06.2018: Stuttgart, Mercedes-Benz Arena