Rolling Stones: Ronnie Wood beichtet, wie viel Spaß er mit Drogen hatte

In den letzten Jahren hat der Gitarrist der Rolling Stones so ziemlich jeder Droge abgeschworen. Auf Zigarren und Zigaretten mag er aber nicht verzichten.

Kaum ein Musiker dürfte so sehr auf seine Fitness und Gesundheit achten wie Mick Jagger. Dem Sänger der Rolling Stones wird nachgesagt, vor Konzerten mit Sprinttrainings in Stimmung zu kommen. Yoga und bewusste Ernährung gehören eh zu seinem täglichen Programm. Zuletzt musste sich der 76-Jährige aber einer Herzklappenersatzoperation unterziehen. Sie verlief ein Glück erfolgreich. Das hat nun auch Folgen für die Rolling Stones! Wie der „Telegraph“ meldet, soll Keith Richards zum Schutz Jaggers einen „rauchfreien“ Aschenbecher angeschafft haben. Das motorisierte Gerät fängt Ruß und Rauch auf und saugt es in einen Kanister. In der Vergangenheit war Richards immer wieder mit…