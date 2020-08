Ronnie Wood zeigt Stones-Picasso – Kritiker amüsiert bis entsetzt

In dem bisher einzigartigen Laden in London laufen den ganzen Tag Songs der Rolling Stones - mit Lyrics, die auf einem Glasboden zu sehen sind.

Die Rolling Stones werden am 09. September im einstigen modischen Zentrum der Swinging Sixties, in der Carnaby Street in London, einen neuen Flagship-Store eröffnen. Das neue Mekka für Fans von Mick Jagger und Co. ist nur einen Sprung von der U-Bahn-Station Oxford Street entfernt und wird mit Sicherheit ein beliebtes Touristenziel werden. „Soho hat schon immer den Rock'n'Roll verkörpert, daher war die Carnaby Street der perfekte Ort für unser eigenes Geschäft“, so die Rolling Stones in einem Statement. „Wir sind zuversichtlich, dass dieses aufregende Projekt, das unsere Freunde von Bravado ins Leben gerufen haben, eine unvergleichliche Erfahrung für jeden sein…