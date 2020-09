Twitter-Trend: Rush-Bassist Geddy Lee ist natürlich nicht tot

Vielen sahen in River Phoenix einen der besten Schauspieler seiner Generation. ROLLING STONE erinnert an einen besonderen Menschen.

Am Abend des 30. Oktober 1993 betraten River Phoenix, seine Freundin, die Schauspielerin Samantha Mathis, und seine Geschwister Leaf (heute als Joaquin bekannt) und Rain den Club „Viper Room“, zu jener Zeit im Besitz von Johnny Depp. Mathis ging davon aus, sie seien nur da, um River Phoenix jüngere Geschwister abzusetzen, „aber als wir ankamen, sagte er zu mir: 'Oh, heute Abend spielen ein paar Leute im Club Musik, die wollen, dass ich mit ihnen spiele – ist doch OK, oder?'“, so ihre Erinnerung. Es war nicht in Ordnung für Mathis. Eigentlich wollte sie direkt zu ihr nach Hause gehen,…