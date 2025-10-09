Neue Rush-Termine: Kommen sie mit Anika Nilles nach Deutschland?

Angesichts einer „unglaublichen Nachfrage“ haben Geddy Lee und Alex Lifeson ihre erste Tour seit dem Tod von Neil Peart um elf Termine erweitert. Die „Fifty Something Tour“ wird damit doppelt so lang wie ursprünglich geplant. Fans von Rush, die sich gerade erst von der Überraschung erholt haben, dass die Band 2026 wieder auf Tour geht, müssen ihre Pläne erneut anpassen: Geddy Lee und Alex Lifeson gaben bekannt, dass sie aufgrund der großen Nachfrage elf zusätzliche Shows ansetzen. Europäische bzw. deutsche Termine stehen noch nicht fest.

Zu den neuen Terminen gehören jeweils zwei weitere Konzerte in Los Angeles, Fort Worth, Chicago, New York und Toronto sowie ein zusätzliches Konzert in Cleveland. Mexiko-Stadt bleibt bei einer Show. Damit spielen Rush in den fünf größten US- und kanadischen Städten nun jeweils vier Konzerte, in Cleveland zwei. Es ist die erste vollständige Konzertreihe von Lee und Lifeson seit dem Ende der letzten Rush-Tour im Jahr 2015. Am Schlagzeug wird die deutsche Virtuosin Anika Nilles zu hören sein. Jedes „Evening with“-Konzert besteht aus zwei Sets, zusammengestellt aus einem Repertoire von 35 Songs.

Bei der Veranstaltung in der Rock & Roll Hall of Fame, auf der Rush ihre Rückkehr ankündigten, erklärte Lee, der Wendepunkt habe sich während spontaner Jam-Sessions ergeben: „Wir haben so viel gelacht, und es hat uns so viel Spaß gemacht – es war fast so, als hätten diese Songs die dunklen Wolken vertrieben“, sagte er. Lifeson beschrieb, wie ihn das anspruchsvolle Material neu beflügelte: „Sich dieser Herausforderung erneut zu stellen, war unglaublich aufregend“, sagte er vor dem Publikum in Cleveland. „Je mehr wir probten und spielten, desto mehr verliebte ich mich wieder in die Idee, aufzutreten.“ Die Tour startet am 7. Juni 2026 im Kia Forum in Los Angeles – dem Ort, an dem Rush am 1. August 2015 ihr letztes Konzert mit Peart gespielt hatten. Der Vorverkauf für Künstlerfans beginnt am Montag, der allgemeine Verkauf am 17. Oktober.

Rush Fifty Something Tour Dates – neue Termine gefettet: