Sacha Baron Cohen über Trumps Twitter-Verbannung: „Der wichtigste Moment in der Geschichte von Social Media“

Nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington am 7. Januar, der durch den noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump angeheizt wurde, wurde dessen Twitter-Account zunächst für zwölf Stunden geblockt. Nun wurde der Account mit über 88 Millionen Followern komplett gelöscht. Für den Schauspieler Sacha Baron Cohen ist diese Entscheidung historisch.

Mark Zuckerberg kam der Entscheidung von Twitter bereits zuvor. Die offiziellen Facebook– und Instagram-Profile von Donald Trump wurden zunächst bis zur Amtseinführung des gewählten Präsidenten Joe Biden am 20. Januar blockiert. Dies rechtfertigte der Facebook-Gründer in einem Statement wie folgt: „[Donald Trumps] Entscheidung, seine Plattform zu nutzen, um die Aktionen seiner Anhänger im Kapitol zu legitimieren, anstatt sie zu verurteilen, hat Menschen in den USA und auf der ganzen Welt zu Recht beunruhigt. […] Wir glauben, dass das Risiko, dem Präsidenten zu erlauben, unsere Plattform während dieser Periode weiter zu nutzen, einfach zu groß ist.“ In einem aktuellen Tweet, nannte der Schauspieler und Comedian Sacha Baron Cohen dieses Vorgehen „den wichtigsten Moment in der Geschichte von Social Media.“

This is the most important moment in the history of social media.

The world’s largest platforms have banned the world’s biggest purveyor of lies, conspiracies and hate.

To every Facebook and Twitter employee, user and advocate who fought for this–the entire world thanks you! pic.twitter.com/jihFaOA39G

— Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) January 9, 2021