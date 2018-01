Hasst Melania ihren Donald Trump? Wer sich die gemeinsamen öffentlichen Momente des Ehepaars ansieht, dem könnten ernste Zweifel an der Harmonie der beiden kommen.

Schon der Ball-Tanz zur Amtseinführung war äußerst unangenehm zu beobachten, und bei Begrüßungszeremonien lässt der POTUS die FLOTUS regelmäßig links liegen.

Mashable hat die lustigsten GIFs und Bilder aus dem Netz zur armen First Lady zusammengetragen.

When the divorced couple has to sit next to each other at their daughter's wedding reception. #freeMelania pic.twitter.com/Y92GSvWsnE

