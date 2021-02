Sam Vance-Law läutet mit „Eisbär“ seine neue EP „NDW“ ein

Eine liebevolle Hommage an die Neue Deutsche Welle: Der in Berlin lebende Kanadier Sam Vance-Law covert den Grauzone-Klassiker „Eisbär“ aus dem Jahr 1981 und kündigt mit der Vorabsingle seine neue EP „NDW“ an. Mit vier Cover-Songs verneigt sich der Musiker vor dieser besonderen und sehr prägenden Phase der deutschen Musikgeschichte und schlüpft in die Rolle des internationalen NDW-Botschafters. Die EP erscheint bereits am 05. März.

„Let’s do something fun – and Germanish!“

Dass Sam Vance-Law die Neue Deutsche Welle in sein Herz geschlossen hat, ist lange kein Geheimnis mehr. So spielt er den deutschsprachigen Post-Punk-Hit „Eisbär“ der Schweizer Band Grauzone schon lange auf seinen Konzerten. Nun war es endlich höchste Zeit für einen offiziellen Release: „Es gibt gerade wenig Spaßiges in der Welt – und, ganz ehrlich, ich wollte etwas machen, das mir Spaß macht. Und meiner Band. Und meinen Fans. Nicht nur denen in Deutschland. Also haben wir uns gesagt: Let’s do something fun – and Germanish!“

Die „NDW-Hits“ haben dabei für Sam einen ganz eigenen Reiz entwickelt, sagt er: „Lieder wie ‚Eisbär‘ klangen schon damals außergewöhnlich, weil sie eine ganze eigene Sprache und Stimmung haben, die man zu der Zeit anderswo extrem selten fand.“

Musikalische Tuchfühlung auf WG-Partys

In Kontakt kam er mit der Musik völlig unvermittelt in seinen ersten Jahren in Deutschland und war sofort begeistert: „Als ich in meinen ersten Berlin-Jahren nach einer Weile auch wirkliche Berliner in meinem Freundeskreis hatte, war ich auf vielen privaten WG-Partys – und da liefen öfter diese NDW-Songs, die alle mitgrölen konnten. Ich habe die geliebt – und hatte vorher noch nie von denen gehört.“

Mit der kommenden EP will Sam Vance-Law nicht nur international auf die NDW aufmerksam machen, sondern verkürzt gleichzeitig auch die Wartezeit auf sein zweites Album, das hoffentlich noch in diesem Jahr erschienen wird. Zuletzt veröffentlichte der Musiker 2018 sein Album HOMOTOPIA.

Empfehlung der Redaktion Chester Bennington hätte kurz vor seinem Tod „überglücklich“ gewirkt

+++ Dieser Artikel erschien zuerst auf musikexpress.de +++