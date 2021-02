The Beatles: Uni-Liverpool startet Master-Studiengang zum Beatles-Phänomen

Foto: Getty Images, John Pratt. All rights reserved.

The Beatles

Die University of Liverpool führt den weltweit einzigartigen Master-Studiengang zu den „Fab Four“ ein. In drei Semestern werden die Studenten des „The Beatles: Music Industry and Heritage“ („Die Beatles: Musikindustrie und Erbe“)-MA-Kurses alles über den Einfluss der Gruppe auf die populäre Musik und Kultur lernen. Dabei sollen sie insbesondere die Rolle der Stadt Liverpool erforschen. Den berühmtesten Musikern Liverpools wird damit nun ein akademisch ein weiteres Denkmal gesetzt.

Auf Beatles-Spurensuche: Exkursionen in Merseyside

Das „einzigartige“ Programm startet im September und richtet sich an Interessierte aus der Musik- und Kreativwirtschaft, aber auch an Beschäftigte von Museen, Galerien sowie aus der Tourismus- und Freizeitindustrie.

Für eine Studiengebühr von schlappen 9000 britischen Pfund lernen die Masterstudierenden nicht nur über die Bedeutung der Beatles für die Musik– und Kulturbranche, sowie den Tourismus in Liverpool und Großbritannien, sondern besuchen auch Orte in Merseyside, die in den frühen Jahren der Gruppe eine Rolle spielten.

Kann man das Beatles-Phänomen reproduzieren?