Diese Deals hat Sean „Diddy“ Combs schon verloren

Nach mehreren Vorwürfen wegen sexuellem Missbrauch und der Razzia am Montagabend (25. März) aufgrund der Menschenhandelsvorwürfe haben sich einige Unternehmen vom Rapper und Produzenten Sean „Diddy“ Combs distanziert. Des Weiteren ist er selbst aus einigen Geschäftsvereinbarungen zuletzt aus nicht weiter genannten Gründen ausgetreten.

Empower Global

Mindestens achtzehn Unternehmen haben sich von Diddys kürzlich gestarteter E-Commerce-Website, Empower Global – einem Marktplatz für Unternehmen mit PoC als Vorsitzende – distanziert, wie der amerikanische ROLLING STONE berichtet.

Einige dieser Unternehmen, die Empower Global vollständig verlassen haben, sagten, dass die Anschuldigungen in Verbindung mit der schlechten Leistung der Plattform ihre Entscheidung zum Austritt beeinflusst hätten. Annette Njau, Gründerin des Luxusunternehmens House of Takura, sagte, dass sie beschlossen haben, die Firma an dem Tag zu verlassen, an dem Combs‘ Ex-Freundin Cassandra Ventura ihre Klage gegen ihn eingereicht habe.

Reality-Show auf Hulu

Laut „Variety“ hat Hulu eine Reality-Serie über Combs und seine sieben Kinder im Zuge der Klagen gegen den Rapper im Dezember 2023 eingestellt. Die Produktionsfirma Fulwell 73 wollte die Serie mit dem Arbeitstitel „Diddy+7“ angeblich produzieren.

Capital Preparatory Harlem

Die öffentliche, gebührenfreie Schule, die von Diddy mitbegründet wurde, trennte sich im November 2023 von ihm. „Nach einer umfassenden Bewertung wurde die Entscheidung getroffen, die Partnerschaft zwischen Capital Preparatory Schools und Sean Combs zu beenden“, sagte Mitbegründer und Schulleiter Dr. Steve Perry in einer Erklärung.

Revolt TV

Einen Tag nach der Durchsuchung von Diddys Wohnungen berichtete „TMZ“, dass der Musiker alle seine Anteile an Revolt TV, einem musikorientiertem Fernsehnetzwerk, an einen anonymen neuen Eigentümer verkauft habe. Diddy war bereits im November von seinem Amt als Vorsitzender des Senders zurückgetreten. Combs war zuvor seit 2013 für das Netzwerk tätig gewesen.

Salxco

Im Januar berichtete „Bloomberg“, dass Salxco – ein kanadisches Musiklabel, das zuvor Diddy als Künstler begleitete – ihn nicht mehr als Mitglied auf der Website aufführt. Der Rapper erscheint aktuell weiterhin nicht auf der Seite. Ein Statement von Salxco zu der Entscheidung gab es jedoch nicht.