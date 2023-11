Shirin David kündigt neue Single „heidi von den hills“ fast nackt an

Auf Instagram hat Shirin David ein Bild von sich geteilt, auf dem sie sich fast gänzlich nackt zeigt. Lediglich die Brüste sowie der Intimbereich der 28-jährigen Musikerin werden von geflochtenen Zöpfen bedeckt. Einer der platinblonden Zöpfe hat außerdem die Form einer Brezel. Mit diesem Foto und der Caption „heidi von den hills“ und einem Brezel-Emoji kündigt Shirin David ihre neue Single für Freitag, den 17. November 2023, an.

Die Reaktionen der Instagram-Community auf diese Art der Ankündigung gehen dabei weit auseinander. Ein User schreibt etwa positiv: „Outfit nicht gewagt, sondern notwendig.“ Und ein anderer feiert: „Shirin ist nicht von dieser Welt.“ Einige werfen der Künstlerin aber auch vor, mit ihrer Freizügigkeit die Objektifizierung von Frauen zu normalisieren. So heißt es zum Beispiel in einem Instagram-Kommentar: „…immer, wenn ich denke, ok, sie scheint doch cool zu sein kommt so eine Entgleisung. Kein Vorbild für jüngere Frauen!“ In einem anderen Beitrag ist zu lesen: „Du bist kein Vorbild für die Kids, auch keine Künstlerin mit Texten. Sondern das, was rauskommt, paart man Social Media mit Komplexen.“

Inzwischen diskutieren die Nutzer:innen der Plattform auch untereinander. Eine Person sagt etwa: „Was ist jeder so Mad in den Kommis? Diese Frau zieht ihr Ding durch und liefert 1000% Energy. Und alles was ihr könnt ist euch darüber zu beschweren, dass sie knapp angezogen ist? Man kann es euch in Deutschland wirklich nie Recht machen. Anstatt Hass zu verbreiten, fangt an eine Frau zu Supporten die versucht die Industrie zu verändern.“ Worauf unter anderem kommentiert wird: „Industrie verändern??? Der sexismus und die Perversion gibt es seit Jahrhunderten und die ist nicht mehr als ein Spielzeug, ein Mittel zum zweck um die Gesellschaft noch mehr zu dämonisieren…. Aber ja, hast recht. Sie wird die Industrie verändern“, was mit einem lachenden Emoji beendet wird.

Shirin David auf Instagram: