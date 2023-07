Sinéad O’Connor (1966-2023): Das ist ihre Familie

Foto: Redferns, Paul Bergen. All rights reserved.

Irish singer Sinead O'Connor performs at Paradiso, Amsterdam, Netherlands, 16 March 1988. (Photo by Paul Bergen/Redferns)

Die irische Sängerin Sinéad O’Connor ist tot. O’Connor verstarb überraschend im Alter von 56 Jahren — das wurde am 26. Juli 2023 vom irischen Nationalsender RTÉ vermeldet. Ihr Leben war geprägt von Schicksalsschlägen und einer schweren Kindheit.

O’Connor wurde am 8. Dezember 1966 nahe Dublin als drittes von fünf Kindern (Eimear, John, Eoin, Joseph und Sinéad) geboren. Wie die Musikerin erzählte, wurde sie von ihrer Mutter Marie O‘ Connor als Kind misshandelt. Nach der Trennung ihrer Eltern (eine Scheidung war damals im streng katholischen Irland nicht möglich) musste O‘ Connor trotzdem bei ihrer Mutter leben. Später zog sie zu ihrem Vater John Oliver „Seán“ O’Connor — einem Bauingenieur, der später Anwalt wurde und sich für das Scheidungsrecht in Irland einsetzte.

Sinead O‘ Connors berühmter Bruder

In der Familie O‘ Connor gibt es neben Sinéad einen weiteren prominenten Künstler: Ihr Bruder ist der irische Schriftsteller Joseph O‘ Connor. Dieser landete 2002 mit seinem Roman „Star Of The Sea“ einen internationalen Bestseller, zuvor hatte er als Journalist für einige bekannte Magazine gearbeitet.

Ehen und Kinder

Sinéad O’Connor war viermal verheiratet – ihre längste Ehe (mit John Reynolds, 1989-1991) hielt drei Jahre, die anderen nur zwei Jahre (mit Nick Sommerlad, Steve Cooney und Barr) sowie ein Jahr (mit Barry Herridge).

O’Connor hatte vier Kinder: Jake, Roisin, Shane und Yeshua. Diese stammten aus vier verschiedenen Beziehungen und Ehen. Den wohl schlimmsten Schicksalsschlag ihres Lebens musste sie 2022 hinnehmen, als sich Shane das Leben nahm. Kurz darauf hatte sie ihren endgültigen Rücktritt von der Bühne verkündet.