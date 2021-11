Slipknot: Hund von Drummer Jay Weinberg reagiert auf neue Maske

Foto: Getty Images for NAMM, Matthew Simmons. All rights reserved.

Hunde sind bekanntermaßen die besten Freunde des Menschen – und auch Papaya, deren Herrchen Slipknot-Schlagzeuger Jay Weinberg ist, zeigt sich übermütig euphorisch, als Weinberg sie mit seiner neuen Maske vertraut macht.

Glücklich wedelt Papaya mit dem Schwanz und beschnuppert die neue Maskierung des Musikers, die ihn bei kommenden Shows und Live-Auftritten verhüllen soll.

Neue Masken für Slipknot

Jay Weinberg zeigte die neue Maske bereits am 5. November beim Knotfest in Los Angeles. – Er ist nicht das einzige Mitglied von Slipknot, das eine neue Verkleidung enthüllt hat: Auch Sänger Corey Taylor präsentierte seine neue Maske bereits im September beim Rocklahoma in Oklahoma (beide Festivals sind in den USA).

Die Maskierungen der Mitglieder bei Auftritten sind Markenzeichen der Band. Im Grunde dreht sich abseits ihrer Musik vieles um diese Verhüllungen.

Weinberg jedenfalls, der seinen Vater Max (E Street Band) bereits bei Konzerten seiner Begleitband von Bruce Springsteen vertrat, zog 2014 ins Slipknot-Team und nahm damit den Platz des in diesem Sommer verstorbenen Joey Jordison ein. Nach und nach verkünden die Mitglieder nun auch optische Neuerungen – im Falle Jay Weinberg wird nun auch das Haustier an das veränderte Erscheinungsbild des Drummers herangeführt.

Official new @jayweinbergdrum mask reaction video from my dog, she hopes you like it. pic.twitter.com/eZxQjTb5xD — Jay Weinberg (@jayweinbergdrum) November 8, 2021

Und als wenn diese Meldung nicht schon skurril genug wäre: Papaya hat nicht nur einen eigenen Instagram-Account, die treue Gefährtin des Drummers hat darüber hinaus gerade noch mehr Follower als Das Bo. Ein bisschen mehr ist noch drin: Auf einem Post des Kanals „schreibt“ Papaya: „Viel Spaß bei der Show heute Abend, Papa 🎸😘 Dein neuer Song ist laut. Bring Snacks mit nach Hause 😋🍖“. Dem Emoji-Gewitter entgegnet Jay Weinberg daraufhin, in dem er das Foto – mit ihm – auf dem Kanal seines eigenen Hundes kommentiert: „Ich komme nach Hause, Baby!“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Papaya (@hiya___papaya)

Hündin Papaya scheint die Maske jedenfalls zu gefallen, erst schnüffelt sie etwas verhalten daran, bevor sie sich im Kreis dreht und mit den Schwanz wedelt. Weinberg hält sie ihr dann auch noch einmal demonstrativ vor die Nase – spätestens da läuft Papaya aufgeregt hin und her und beginnt zu bellen. Wenn wir eins vom Internet gelernt haben, dann dass Videos von unbeholfenen, niedlichen Tieren immer funktionieren.