Donald Sutherland ist tot. Der kanadische Schauspieler starb am 20. Juni 2024 im Alter von 88 Jahren. In den sozialen Medien bekunden etliche Kollegen und Kolleginnen ihre Trauer.

Kiefer Sutherland hatte den Tod seines Vaters mit einem Posting bestätigt. „Schweren Herzens teile ich Ihnen mit, dass mein Vater, Donald Sutherland, verstorben ist. Ich persönlich halte ihn für einen der wichtigsten Schauspieler in der Geschichte des Films. Er hat sich nie von einer Rolle einschüchtern lassen, egal ob gut, schlecht oder hässlich. Er liebte, was er tat, und tat, was er liebte, und mehr kann man sich nicht wünschen. Ein gut gelebtes Leben“, heißt es darin.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Donald Sutherland: Reaktionen auf seinen Tod

„Der Herr der Ringe“-Star Elijah Wood zollt Sutherland mit einem Posting Tribut. „Aww, Mann. Lebwohl, Donald Sutherland“, schreibt der Schauspieler auf X.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Schauspielerin Helen Mirren erklärt in einem Interview mit dem US-amerikanischen Branchenblatt „The Hollywood Reporter“: „Donald Sutherland war einer der intelligentesten Schauspieler, mit denen ich je gearbeitet habe. Er hatte einen wunderbaren Forscherdrang und ein großes Wissen über eine Vielzahl von Themen. Er kombinierte diese große Intelligenz mit einer tiefen Sensibilität und mit der Ernsthaftigkeit seines Berufs als Schauspieler. All dies machte ihn zu der Legende des Films, die er wurde. Er war mein Kollege und wurde mein Freund. Ich werde seine Anwesenheit in dieser Welt vermissen.“

„Ich hatte die Ehre und das große Privileg, mit dem unglaublich begabten und legendären Donald Sutherland bei @MoonfallFilm zu arbeiten. Eine wahre Leinwand-Ikone des modernen Kinos hat uns verlassen. Mein tief empfundenes Beileid an seine Familie“, schreibt Regisseur Roland Emmerich.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Michael Douglas trauert ebenfalls um seinen Kollegen. „Was für ein liebenswerter, talentierter und neugieriger Mann. RIP Donald Sutherland“, schreibt er.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Hunger Games“-Franchise trauert um Sutherland

Der offizielle Account der Film-Reihe „Hunger Games“, in dem Sutherland die Rolle des Präsidenten Snow gespielt hatte, trauert ebenfalls in einem Statement. „Wir haben den nettesten Mann der Welt gebeten, den korruptesten, skrupellosesten Diktator zu spielen, den wir je gesehen haben. Donald Sutherlands schauspielerische Leistung war so groß, dass er eine weitere unauslöschliche Figur unter vielen anderen schuf, die seine legendäre Karriere prägten. Wir sind privilegiert, ihn gekannt und mit ihm gearbeitet zu haben, und unsere Gedanken sind bei seiner Familie.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Regisseur und Schauspieler Ron Howard schreibt auf X: „#RIPDonaldSutherland. Ich hatte das Glück, bei ihm in #Backdraft Regie zu führen. Er ist einer der intelligentesten, interessantesten und fesselndsten Filmschauspieler aller Zeiten. Unglaubliche Bandbreite, kreativer Mut und Hingabe, um der Geschichte und dem Publikum mit höchster Exzellenz zu dienen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Regisseur des ersten „Hunger Games“-Films, Gary Ross, Gary Ross, erklärte gegenüber „The Hollywood Reporter“: „Donald. Er war einfach so wunderbar. Freundlich, liebenswürdig und nachdenklich – und so belesen. Er kannte Prufrock auswendig und hat mir Abschnitte daraus vorgelesen, laut, wie ein Buch auf Kassette. Mehr als alles andere war da diese liebevolle Begeisterung für das Werk. Es reichte nicht aus, nur die Arbeit zu machen – er musste die Arbeit fühlen, und er wollte, dass man in jeder Sekunde mit ihm fühlt. Ich habe die Geschichte schon einmal erzählt, aber es gab einen Moment während der Dreharbeiten zu Hunger Games, als er mir einen Brief über seine Rolle als Präsident Snow schickte. Es war die Erschaffung eines ganzen Charakters – viel mehr, als ich auf die Seite geschrieben hatte: seine Beweggründe… seine Hintergrundgeschichte…., was er für die Erzählung bedeutet…., wie ein Faschist geboren wird und was das bedeutet. Ich war so überwältigt von der Tiefe und der Raffinesse des Ganzen, dass ich die Dreharbeiten unterbrach, mir einen Klappstuhl schnappte, mich an das Ufer des Sees setzte und zwei neue Szenen schrieb. Das sind die Szenen, die im endgültigen Film geblieben sind, und für mich fangen sie all die schönen Seiten ein, die ich an ihn erinnere.“