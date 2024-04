In einem Interview, in dem es hauptsächlich um seine Alkoholsucht-Erkrankung ging, teilte Til Schweiger unter anderem auch gegen Jan Böhmermann aus. Der Entertainer sei „humorlos“ und könne nur „auf Kosten von anderen Lachen“, so Schweiger. Er fügte außerdem hinzu: „Böhmermann ist für mich das größte Brechmittel in der deutschen Medienlandschaft“. Nun meldet sich Böhmermann dazu in seiner Instagram-Story zu Wort. Er geht vor allem auf Schweigers Behauptung ein, ihn am Flughafen getroffen zu haben und dementiert dessen Aussage.

Darum geht’s in der Flughafen-Story

Im Gespräch mit „Zeit“ berichtete Til Schweiger, dass er sich vorgenommen habe, Jan Böhmermann bei einem Aufeinandertreffen zu attackieren. So sagte er: „Wenn ich den treffe, das hatte ich mir mal geschworen, kriegt der eine fette Schelle“. Der Schauspieler erzählte weiter, dass er den Moderator und Satiriker dann tatsächlich in der Lufthansa-Lounge eines Flughafens gesehen habe. Böhmermann soll sich hinter einer Zeitung versteckt und mehrmals zu Schweiger herübergeschaut haben. Dennoch entschied sich der Mime dazu, seinen Plan, handgreiflich zu werden, letztlich nicht in die Tat umzusetzen.

Das kontert Böhmermann

In einem am Mittwoch (24. April) in seiner Instagram-Story veröffentlichten Statement stritt Böhmermann nun ab, Schweiger am Flughafen gesehen zu haben. Weiterhin berichtete er von einem anderen Vorfall, der den 60-Jährigen nicht gerade gut dastehen lässt: „Was tatsächlich schon einmal passiert ist: Ich saß mal hinter Til Schweiger in der Economy Class auf einem Eurowings Flug nach Berlin, er vorne in Business. Ich habe ihn allerdings erst beim Aussteigen gesehen, weil ich (vor ihm) das Flugzeug verlassen habe. Dass Til Schweiger mich dabei entdeckt haben könnte, halte ich für unwahrscheinlich, da er sehr aufgebracht und wütend war, weil er seit mehreren Minuten vergeblich versuchte, seinen Sicherheitsgurt zu öffnen. Ob sechs oder sieben leere 0,2-er Weißweinflaschen auf dem freien Business-Class-Sitz neben Til Schweiger lagen, weiß ich nicht mehr genau.“

Des Weiteren schoss Böhmermann gegen „Zeit“-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo. So teilte er in einem Video in seiner Instagram-Story mit: „Wenn ich eines Tages Zeit-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo irgendwo mal persönlich treffe, ‚dann haue ich ihm in die Fresse. Das habe ich mir geschworen.‘“

In einem weiteren Instagram-Story-Slide hieß es noch: „Ich fordere Zeit-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo zu einem Boxkampf auf. Ich ballere dem die Birne weg. Sportlich. Nach allen Regeln. Ich mach den fertig.“ Böhmermann meint, der Chefredakteur, habe beim Til-Schweiger-Interview seine publizistische Verantwortung vernachlässigt.