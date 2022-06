Southside Festival 2022: Anreise, Wetter, Tickets

Nicht mehr lange, dann öffnet das Southside Festival im Jahr 2022 seine Pforten. ROLLING STONE hat die wichtigsten Informationen zusammengestellt, damit unbeschwertes Feiern möglich ist.

Wann findet das Southside Festival 2022 statt?

Das Southside findet 2022 vom 17. bis 19. Juni 2022 statt. Am Donnerstag findet bereits eine Warm-up-Party für früh anreisende Gäste statt. Die Adresse des Southside Festivals lautet: Flugplatz Neuhausen ob Eck, Take-Off Gewerbepark, 78579 Neuhausen ob Eck

Southside 2022: Camping

Auf das Camping- und Festivalgelände kommen Besucher mit einem Festivalband. Das Campen ist nur mit dem Southside Festivalpass möglich. Das Campinggelände sowie die Bändchenausgabe sind von Donnerstag um 11:00 Uhr bis Montag 12:00 Uhr durchgehend geöffnet. Nachtruhe gilt zwischen 02:00 Uhr und 08:00 Uhr. Für jeden Camper stehen fünf Quadratmeter pro Person zur Verfügung. Die Campingflächen für das Übernachten im Zelt sind unterteilt in den regulären Campingplatz, Grüner Wohnen sowie das Resort (mit eigenem Zelt oder in einer bereits aufgebauten Zeltunterkunft).

Tickets für das Southside 2022

Kurzentschlossene können noch Tickets für das Southside 2022 erwerben. Es gibt einige wenige Tagespässe sowie Festivalpässe für das gesamte Wochenende.

Southside 2022: Line-up

Am Freitag gibt zu sehen: Kings of Leon, Rise Against, Kummer, Kontra K, Royal Blood, The Hives, Blues Pills, Nura, Frittenbude und viele mehr.

Beim Southside treten am Samstag unter anderem Seeed, Martin Garrix, Electric Callboy, SDP, The Killers, Neck Deep und Giant Rooks auf.

Am Sonntag sind beim Southside 2022 unter anderem vertreten: Deichkind, Twenty One Pilots, Kitschkrieg, Antilopengang, K.I.Z, Idles, Fil Bo Riva, Foals, Mando Diao, Jimmy Eat World, Juju und Bad Religion.

Southside: Was darf ich mitbringen?

Am Einlass erfolgt eine Taschenkontrolle – Rucksäcke, die größer als DIN A4 sind, dürfen nicht mitgeführt werden. Regenponchos und kleine Regenschirme sind erlaubt, ebenso wie flüssige Hygieneprodukte bis 100 Milliliter und Tetrapaks. Nicht erlaubt sind Glasflaschen, die Mitnahme von Tieren sowie sperrige Gegenstände, professionelle Aufzeichnungsgeräte, Waffen und Pyrotechnik.

Southside Festival: Wetter

Nach jetzigem Stand wird es wunderbares Festival-Wetter geben. Vielleicht sogar etwas zu gut. Am Wochenende sind in Scheeßel Temperaturen über 30 Grad Celsius angesagt. Am Sonntag kann es zudem etwas windig werden. Nachts soll es vor allem am Samstag- und Sonntagabend mild werden. Der Wetterumschwung mit Regen ist aktuell erst für die darauffolgende Woche angekündigt.

Southside Festival und Corona – was ist zu beachten?

Für das Southside Festival gelten keine Zutrittsbeschränkungen – ein Nachweis über eine überstandene Infektion, eine Impfung oder einen negativen Test muss nicht vorgelegt werden. Eine Maskenpflicht auf dem Camping- und Festivalgelände gibt es auch nicht. Wer sich selbst schützen möchte, kann dies aber gern freiwillig tun.