„Star Wars: Das Imperium Schlägt Zurück“ feiert 40. Jubiläum im Retro-Look

Disney+ feiert das legendäre Science-Fiction-Epos am 04. Mai mit drei Premieren: „Disney Galerie: The Mandalorian“, „Star Wars: The Clone Wars“ und „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“

Der 04. Mai gilt schon seit langem als der „Star Wars“-Tag – jener Tag, an dem Fans weltweit das von George Lucas erschaffene Science-Fiction-Epos feiern und sich gegenseitig „May, the fourth be with you“ wünschen. Aus diesem Anlass steht auch der Streaming-Dienst Disney+ nächste Woche ganz im Zeichen von Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi und Co. Zur Feier des Tages werden gleich drei „Krieg der Sterne“-Filme gezeigt. Den Auftakt macht Disney+ mit der Weltpremiere der acht-teiligen Dokumentarreihe „Disney Galerie: The Mandalorian“, bei der Fans der Space-Western-Serie „The Mandalorian“ einen Blick hinter die Kulissen werfen. Der ausführende Produzent Jon Favreau wird dabei gemeinsam mit…