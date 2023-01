Billy Joel und Stevie Wonder: Hommage und Auftritt für verstorbenen Jeff Beck

Jeff Beck starb am 10. Januar an einer bakteriellen Meningitis, im Alter von 78. Seither trauern seine Musikkollegen – und ehren ihn auf verschiedene Art und Weise.

Billy Joel zollt Jeff Beck Tribut mit zwei Cover-Songs im Madison Square Garden

Joel trat am Freitag bei einem seiner regelmäßigen Gigs im Madison Square Garden in New York City auf. Er adressierte Jeff Becks Tod, indem er zwei seiner Songs coverte. Mit der Ankündigung: „Ich konnte den Abend nicht verstreichen lassen, ohne etwas von Jeff zu spielen. Das ist eine Aufnahme, die er mit Rod Stewart gemacht hat, sie heißt ‚People Get Ready’“. Danach gab es ein Cover von „Going Down“.

„Er war ein Musiker, den ich immer geliebt habe. Er war der Beste. Ich konnte den Abend nicht verstreichen lassen, ohne etwas von Jeff zu machen“, sagte Joel abschließend.

Stevie Wonder im Interview über Jeff Beck: „Eine große Seele, die großartige Musik machte“

Stevie Wonder sprach in einem Interview über den Tod des Gitarrenvirtuosen und Freund Jeff Beck. Er sagte der „Detroit Free Press“: „Er war eine große Seele, die großartige Musik gemacht hat. Ich bin froh, dass ich ihn kennenlernen und in meinem Leben haben durfte und etwas von seinem Geschenk an meine Musik weitergeben konnte.“

Beck und Wonder arbeiteten 1972 zum ersten Mal zusammen, als Wonder an seiner LP „Talking Book“ arbeitete. Wonder bat Beck, das Solo auf dem Album „Lookin‘ for Another Pure Love“ zu spielen.

Davon erzählte er im Interview des Weiteren: „Ich wusste wirklich nicht viel über ihn. Aber dann hörte ich ihn in New York spielen. Wir arbeiteten an ‚Lookin‘ for Another Pure Love‘ und ich sagte zu ihm: ‚Warum spielst du nicht mit?‘ Er dachte, das wäre toll. Er legte einen Teil hin, dann noch einen Teil und noch einen Teil. Es war einfach unglaublich.“

Empfehlung der Redaktion Jacob Collier im Interview: über seine Welttournee, Quincy Jones und Stevie Wonder

Die Geschichte von „Superstition“: Jeff Beck und Stevie Wonder

„Superstition“ ist ein Musikstück, das vom damals 22-jährigen Stevie Wonder produziert, geschrieben und eingespielt wurde.

Wonder hatte ursprünglich zugestimmt, Beck das Stück für die neue Gruppe Beck, Bogert & Appice zu geben. Dieses Trio nahm „Superstition“ also zuerst auf, doch Motown veröffentlichte schließlich Wonders Version 1972 aufgrund Verzögerungen zuerst, bevor Beck, Bogert & Appice 1973 ihr selbstbetiteltes Debütalbum herausbringen konnten.

Wonder erzählt im Interview hierzu: „Ich sagte Motown: ‚Hört mal, ich habe das für Jeff Beck gemacht. Er mag den Song. Ich dachte, wir sollten ‚Sunshine of My Life‘ zur ersten Single machen. Sie sagten, ‚Nein, nein, nein, nein. Unsere erste Single sollte ‚Superstition‘ sein.’“

Also sei er zu Beck gegangen und habe die Situation erklärt. Dennoch wurde die Version des Trios zu einer von Becks besten Aufnahmen.

