Rolling Stones: VÖ-Datum von „Sweet Sounds of Heaven“ mit Lady Gaga und Stevie Wonder

Laut eines Instagram-Posts der Rolling Stones vom Montag, den 25. September, wird am darauffolgenden Donnerstag, den 28. September, ihr neuer Song „Sweet Sounds of Heaven“ erscheinen. Mit dabei sind Lady Gaga und Stevie Wonder. Gaga singt, Wonder spielt auf der Mundharmonika.

Einen Teaser ihres neuen Stücks, das auch auf ihrem neuen Album „Hackney Diamonds“ enthalten sein wird, postete die Band bereits auf Instagram.

Instagram-Post der Rolling Stones zu „Sweet Sounds of Heaven“:

„Hackney Diamonds“ wird das erste Album der Rolling Stones nach 18 Jahren mit ausschließlich originalen Songs sein. Zusätzlich ist es das erste seit dem Tod des Schlagzeugers Charlie Watts im Jahr 2021.

Neben dem Feature von Lady Gaga und Stevie Wonder werden noch weitere Star-Musiker dabei sein. Paul McCartney spielt auf „Bite My Head Off“ Bass und Elton John haut bei „Get Close” als auch bei „Live By the Sword“ in die Tasten. „Mess It Up“ und„Live By the Sword“ wurden noch mit Charlie Watts aufgenommen – und letzteres Lied enthält einen Part des ehemaligen Bassisten Bill Wyman, was die Stones noch einmal in alter Quintett-Stärke präsentieren wird

Tracklist „Hackney Diamonds“:

„Angry” „Get Close” „Depending On You” „Bite My Head off” „Whole Wide World” „Dreamy Skies” „Mess It Up” „Live By the Sword” „Driving Me Too Hard” „Tell Me Straight” „Sweets Sounds of Heaven” „Rolling Stone Blues”

Den ersten Song „Angry“ haben die Rolling Stones bereits veröffentlicht: