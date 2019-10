Bruce Springsteen spielt mit Sting für die Rettung des Regenwaldes

In einem Interview verriet der „Boss“ seine Trainingsroutine: Ab aufs Laufband, in einem Fitnessstudio für 9,99 Dollar im Monat.

Bruce Springsteen hat seine Trainingsroutine beibehalten: Dank eines alten Interviews im „New Yorker“, in dem der 70-Jährige über seine Tagesabläufe berichtete, haben Anhänger einen Eindruck vom regelmäßigen Trainingsprogramm bekommen, mit dem der Musiker sich fit hält. Nun wurde der „Boss“ endlich in einem Fitnessstudio in New Jersey gesichtet. Ein Fan auf Twitter: https://twitter.com/jordanrawlins/status/535576942372999168 „Schön, dich hier zu sehen, Springsteen! Du hast es immer noch drauf!“, schreibt ein Sportler auf Twitter. „Ich habe gerade den Boss auf dem Laufband bei WorkOut-World in Tinton Falls gesehen“, schrieb ein anderer Fan. Wieder ein anderer berichtet: „Er schwamm den ganzen Sommer im Meer im…