Sydney Sweeney: Wer ist die Frau im „Angry“-Video der Rolling Stones?

Sydney Sweeney lässt sich im Musikclip zu „Angry“ der Rolling Stones in einem roten Gefährt durch die Gegend fahren, reißt dabei die Arme hoch, bewegt sich rhythmisch und schiebt sich über das Auto. Dabei präsentiert sie sich der Kamera dauergrinsend. Aber wer genau ist sie?

Auf ewig die „Beste Nebendarstellerin“?

Ihr Gesicht ist kein unbekanntes – die Mimin spielte bereits in beiden „Euphoria“-Staffeln und auch in der ersten Season von „The White Lotus“ mit. Für beide Parts bekam sie 2022 jeweils eine Nominierung bei den Primetime Emmy Awards als „Beste Nebendarstellerin“ – doch die Trophäe durfte sie letztlich nicht mit nach Hause nehmen.

Dabei ist speziell in „Euphoria“ ihre Entwicklung von einem Mädchen in der Clique, das nicht unbedingt durch Besonderheiten auffällt, hin zur Liebessüchtigen, bei der sich alles nur noch um einen Mann dreht, ein essentieller Punkt der zweiten Staffel. Immer weiter geht ihr Wunsch dabei, diesem einem Typen zu gefallen, der eigentlich mit ihrer besten Freundin zusammen war. Am Morgen steht sie besonders früh auf, stylt sich exzessiv – bis sie sich so fühlt, als könne er gar nicht anders, als nur sie anzuschauen. Dass dem dennoch nicht so ist, erweist sich ein dramatischer Wendepunkt der Serie.

Auch in „The White Lotus“ spielt sie mit voller Hingabe. Hier ist sie die Tochter einer erfolgreichen Journalistin, die im Urlaub das Gefühl hat, einfach besser als andere zu sein. Schon allein, weil sie ihre Freundin bei sich hat, mit der sie über alle um sich herum um die Wette lästern kann und dabei immer eine Verbündete hat, die ihr bestätigt – alle anderen sind einfach nicht so klug wie sie. Gemeinsam spielen die beiden mit den Leuten in dem Reichen-Ressort ihre kleinen Spielchen und amüsieren sich köstlich – bis sie die Langeweile einholt und sie nur noch auf Drogen zurückgreifen wollen.

Diese zwei Serien haben sie zum Namen im Business und zu einer gern gebuchten Darstellerin gemacht. Aber sie waren längst nicht der Anfang ihrer Karriere.

Nicht nur Serien, sondern auch große Leinwand

2018 war sie ebenfalls eine Schlüsselfigur in „The Handmaid’s Tale: Der Report der Magd“. Und auch in „Everything Sucks!“ durfte sie eine wichtige Hauptrolle übernehmen. Doch Serien allein sollen es für 1997 in Washington geborene Mimin nicht bleiben.

Die 1,61 große Schauspielerin gibt in dem auf der 2023er Berlinale gefeierten Werk „Reality“ eine überzeugende Darbietung als Whistleblowerin Reality Winner ab und kann sich damit Hoffnung auf einen großen Preisregen machen.

Sydney Sweeney schwimmt gegen den Strom

Bislang trat sie in mehr als 40 Film- und TV-Produktionen auf und ist auch das Gesicht von Armani Beauty.

Sie ist eine Charakterdarstellerin, die aber auch in Interviews viel preisgibt. So ließ sie gegenüber „The Hollywood Reporter“ einmal verlauten: „Ich möchte eine Familie haben, ich wollte schon immer eine junge Mutter sein, und ich mache mir Sorgen darüber, wie diese Branche junge Frauen, die Kinder haben, stigmatisiert und sie in einem anderen Licht betrachtet. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass ich, wenn ich nicht arbeite, kein Geld und keine Unterstützung für die Kinder habe, die ich haben würde.“ Und so legte sie das Thema Geld und Geldsorgen so offen, wie es sonst selten der Fall in Hollywood ist.

Und tatsächlich will sich Sweeney nicht allein auf das Schauspielern verlassen und erwarb nebenher auch noch einen Abschluss im Fach Entrepreneurship. Am 12. September wird Sydney Sweeney 26 Jahre.