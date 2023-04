„The Family Stallone“: Sylvester Stallones Serie bekommt ersten Trailer – mit Al Pacino

Paramount+ hat einen ersten Trailer zu der anstehenden Reality-Show über Sylvester Stallone und seine Familie „The Family Stallone“ veröffentlicht. Diese geht über den Streaming-Anbieter am 18. Mai in den USA an den Start und soll „einige Wochen später“ auch in Deutschland erscheinen.

Die Serie scheint sich auf die Familie des „Rocky“-Darstellers rund um seine Ehefrau Jennifer Flavin und die drei gemeinsamen Töchter Sophia, Sistine und Scarlet zu fokussieren. Ob auch Stallones autistischer Sohn Seargeoh mit Ex-Frau Sasha Czack in der Serie vorkommen wird, ist unbekannt. Neben der Familie sind in kurzen Ausschnitten auch Al Pacino und „Ivan Drago“-Darsteller Dolph Lundgren als Freunde des 76-Jährigen zu sehen. Außerdem seine Katze.

Vergangenes Jahr erst gab Stallone in der Paramount+-Produktion „Tulsa King“ sein Serien-Debüt. In dem neunteiligen Crime-Drama trat auch seine Tochter Scarlet in einer kleinen Rolle auf. Nach der nächsten Zusammenarbeit mit dem neuesten internationalen Streaming-Giganten kehrt er auch wieder auf die große Leinwand zurück, nachdem er in „Creed III“ nicht zu sehen war. Neben einem Gastauftritt in dem am 3. Mai an den Start gehenden „Guardian Of The Galaxy Vol. 3“ verkörpert er erneut Barney Ross in dem mittlerweile vierten Teil von „The Expendables“.