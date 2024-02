Ryan Gosling sollte laut Sylvester Stallone der neue Rambo werden

In insgesamt fünf Filmen gab Sylvester Stallone den „Rambo“. Doch zukünftig sieht er sich nicht mehr in Neuauflagen des Actioners in der Hauptrolle. Doch wer könnte sein Nachfolger sein? Der 77-jährige Schauspieler beantwortete diese Frage bei „The Tonight Show starring Jimmy Fallon“, in dem er sagte, dass Ryan Gosling genau der Richtige für den Job wäre.

So wurde Sylvester Stallone in „Barbie“ integriert

Die Diskussion über eine potenzielle Übernahme von „Rambo“ durch Gosling wurde ausgelöst, als Fallon den Schauspieler dazu befragte, warum er nicht in Greta Gerwigs 2023er Film „Barbie“ zu sehen war, obwohl zunächst über eine Beteiligung Stallones verhandelt wurde. Es stellte sich heraus, dass terminliche Konflikte ausschlaggebend dafür gewesen waren.

Dennoch verzichtete man nicht ganz auf ihn und letztlich ist in der satirischen Komödie in einer Szene erst ein Foto von Sylvester Stallone im Pelzmantel zu sehen und später auch Poster des Mimen. Und auch der Mantel, in dem Ken-Darsteller Ryan Gosling im Laufe des Films zu sehen ist, soll ein Fingerzeig auf Stallone sein.

Sylvester Stallone über Ryan Gosling im Interview:

Ryan Gosling ist schon lange „Rambo“-Fan

Erstmalig verkörperte Stallone „Rambo“ in dem ebenso betitelten Werk aus dem Jahr 1982. Mit der vierten Fortsetzung der Reihe, die 2019 erschien, wollte der Schauspieler der Rolle aber final Lebewohl sagen. Ist jetzt also Gosling am Zug? Im Interview mit Jimmy Fallon erklärte Stallone zumindest, dass er sich ihn vorstellen könne – obwohl er so schön wäre: „Offensichtlich sind wir Gegensätze. Er sieht gut aus. Ich nicht. Ganz im Ernst: Könnet du dich mich als Ken vorstellen? Das funktioniert überhaupt nicht.“

Stallone und Gosling lernten sich bereits bei einem Dinner kennen. Der 43-Jährige soll bei der Begegnung direkt erzählt haben, dass er sich als Jugendlicher wie Rambo kleidete und dafür sogar von der Schule verwiesen wurde. Doch das hielt ihn nicht davon ab, seinem Filmhelden weiter nachzueifern. Sylvester Stallone dazu: „Und ich dachte – das ist interessant. Wenn ich den Staffelstab weitergebe, werde ich ihn an ihn übergeben, weil er die Figur liebt.“