Helene Fischer hat sich in diesem Jahr äußerst rar gemacht. Kraft sammeln für zukünftige Projekte, hat sie es selbst genannt. Dennoch wird es in diesem Jahr zwei Auftritte der Schlager-Queen geben. Am 13 und 14. Dezember tritt Helene Fischer in Düsseldorf auf. Die beiden Gigs werden zu einem Teil ihrer „Helene Fischer Show“, die am 25. Dezember im ZDF ausgestrahlt wird. Am vergangenen Freitag gab es dann grünes Licht für den Vorverkauf - der natürlich auch die einzige Möglichkeit war, überhaupt an Tickets zu kommen. Natürlich waren die heißbegehrten Karten nach Minuten weg. Nun beginnt, wie üblich, der Ticket-Wahnsinn auf…