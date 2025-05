Tanita Tikaram kündigt neues Album nach knapp einem Jahrzehnt an

Sting im Interview: „Ich bin alt genug, um mich noch an Polio zu erinnern“

Tanita Tikaram kehrt im Herbst mit einem neuen Studioalbum zurück: „LIAR (Love Isn’t A Right)“ erscheint am 10. Oktober. Es ist das erste Album der britischen Musikerin seit fast zehn Jahren. Die erste Single „This Perfect Friend“ ist ab heute erhältlich.

Rückblick auf ein prägendes Debüt

„LIAR (Love Isn’t A Right)“ ist ein bewusster Rückgriff auf ihr Debüt „Ancient Heart“, das 1988 erschien und Tikaram mit gerade einmal 18 Jahren internationale Bekanntheit verschaffte. Die neue Platte versteht sich als späte Fortsetzung.

Hier die Tracklist von „Liar (Love Isn’t A Right“):

Turn The Lights Down Low Fais Moi La Solitude This Perfect Friend I See A Morning Fear And Chills Love Isn’t A Right Lover Don’t Come Around Sweet Feather & The Storm Wild Is The Wind Sailboats

Wo ihr erstes Album von der Unsicherheit einer jungen Frau im konservativen Mittelengland erzählte, beschäftigt sich „LIAR“ mit der Entfremdung einer erwachsenen Künstlerin in einer zunehmend polarisierten Gesellschaft.

„Man hat nie vor, ein Nachfolgealbum zu machen, aber es fühlte sich einfach richtig an. Ich sehe mich selbst jetzt und damals – frustriert, entfremdet und teilweise ängstlich vor der Zukunft. Sie haben sich nur auf unterschiedliche Weise manifestiert“, erklärt Tikaram in einer Pressemitteilung.

Zwischen persönlicher Rückschau und gesellschaftlichem Kommentar

Thematisch bewegt sich „LIAR“ zwischen Selbstbeobachtung und gesellschaftlicher Analyse. In der Single „This Perfect Friend“ geht es um urbane Isolation und das Gefühl, sich in der eigenen Welt nicht mehr orientieren zu können. „Wie kann man feststellen, ob man jemandem vertrauen kann, wenn die Parameter und die Vorstellung davon, was richtig oder falsch ist, ständig verschoben werden? Kann man sich selbst oder der Welt um einen herum wirklich trauen?“, fragt Tikaram.

Produziert wurde das Album von Andy Monaghan (Frightened Rabbit), aufgenommen in den Gorbals Studios in Glasgow. Veröffentlicht wird es über Cooking Vinyl.