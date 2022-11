Taylor Swift beherrscht die Schlagzeilen seit Tagen. Mit ihrem neuen Studioalbum „Midnights“ bricht sie einen Rekord nach dem nächsten. Nun kommt die große Tour zu den neuen Songs. Die hat es in jeder Hinsicht in sich.

So wird die Sängerin in Stadien spielen und hat einen beeindruckenden Stab an Gästen dabei: Phoebe Bridgers, Haim, Paramore, Beabadoobee, Gayle, Girl in Red, Gracie Abrams, Muna und Owenn. Die Gigs strecken sich von März bis August und die Konzertreise firmiert unter dem Titel „Eras“-Tour.

Taylor Swift wird allerdings (vorerst) nicht die Welt bereisen und deshalb auch nicht Deutschland einen Besuch abstatten, wie es zunächst aussieht. Alle Auftritte finden in den USA statt. Internationale Termine sollen folgen.

Taylor Swift war zuletzt 2018 auf Tour

Swift tourte zuletzt 2018, um die Stücke ihrer Platte „Reputation“ aufzuführen. 2020 mussten geplanten Konzerte wegen der Corona-Pandemie gestrichen werden. Danach veröffentlichte die Musikerin die Lo-Fi-Platten „Folklore“ und „Evermore“ und nahm die Songs ihrer ersten Studiowerke „Fearless“ und „Red“ neu auf.

„Midnights“ – auch als gestreckte „3am Version“ erhältlich – erzählt die Geschichte zahlloser schlafloser Nächte, wurde von Jack Antonoff mitproduziert und enthält eine Kooperation mit Lana Del Rey. Die Platte riss in den letzten Tagen sämtliche Verkaufsrekorde und ist schon jetzt die meistgekaufte LP des Jahres.

Taylor Swift live 2023

03-18 Glendale, AZ – State Farm Stadium *%

03-25 Las Vegas, NV – Allegiant Stadium #%

04-01 Arlington, TX – AT&T Stadium #@

04-02 Arlington, TX – AT&T Stadium #@

04-15 Tampa, FL – Raymond James Stadium #@

04-22 Houston, TX – NRG Stadium #@

04-28 Atlanta, GA – Mercedes-Benz Stadium #@

04-29 Atlanta, GA – Mercedes-Benz Stadium #@

05-06 Nashville, TN – Nissan Stadium $%

05-12 Philadelphia, PA – Lincoln Financial Field $%

05-13 Philadelphia, PA – Lincoln Financial Field $%

05-19 Foxborough, MA – Gillette Stadium $%

05-20 Foxborough, MA – Gillette Stadium $%

05-26 East Rutherford, NJ – MetLife Stadium $%

05-27 East Rutherford, NJ – MetLife Stadium $@

06-02 Chicago, IL – Soldier Field !?

06-03 Chicago, IL – Soldier Field !?

06-10 Detroit, MI – Ford Field !?

06-17 Pittsburgh, PA – Acrisure Stadium !?

06-24 Minneapolis, MN – U.S. Bank Stadium !?

07-01 Cincinnati, OH – Paycor Stadium ~@

07-08 Kansas City, MO – GEHA Field at Arrowhead Stadium ~@

07-15 Denver, CO – Empower Field at Mile High ~@

07-22 Seattle, WA – Lumen Field +@

07-29 Santa Clara, CA – Levi’s Stadium +@

08-04 Inglewood, CA – SoFi Stadium +?

08-05 Inglewood, CA – SoFi Stadium +%

* with

Paramore

% with Gayle

# with Beabadoobee

@ with Gracie Abrams

$ with Phoebe Bridgers

! with Girl in Red

? with Owenn

~ with Muna

+ with Haim