Temples im Interview: „Gitarrenmusik-Revivals kommen wie aus dem Nichts“

Im Lieferumfang enthalten: ROLLING STONE Ausgabe 10/2019 + exklusive MOTOWN 7“ Single. Hefte werden ab dem 26.09.2019 zusammen mit der Rechnung verschickt.

>>> JETZT BESTELLEN! Exklusiv und nur im ROLLING STONE 10/2019 erhältlich: Eine 7″ Vinyl-Single von MOTOWN! A-Seite: Marvin Gaye: „What’s Going On“ Diana Ross: „Upside Down“ B-Seite: The Velvelettes: „Needle In A Haystack“ Martha & The Vandellas: „Dancing In The Street“ Im Lieferumfang enthalten: ROLLING STONE Ausgabe 10/2019 + exklusive MOTOWN 7“ Single. Anmerkung: Hefte werden ab dem 26.09.2019 zusammen mit der Rechnung verschickt. Lieferung ins EU-Ausland: zzgl. 2,90 € / Nicht-EU-Länder zzgl. 3,45 € Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an shop@rollingstone.de. >>> Dies ist eine Vorbestellung. Heftversand mit Single ab dem 26. September! Zahlungs- und Lieferinformation: Nach dem Kauf der…