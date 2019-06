Temples veröffentlichen Video zur Single „Hot Motion“ und kündigen neues Album an

Für ihre große Europa-Tour zum neuen Album wird eine gigantische Show erwartet. Auf einem Gelände im Berliner Bezirk Pankow lässt die Band apokalyptische Lichtstrahlen in den Nachthimmel schießen.

Es dürfte das Live-Spektakel des Jahres werden, wenn Rammstein am 27. Mai den Auftakt zu ihrer Europa-Tour in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen geben. Einen ersten Hinweis darauf liefern jetzt Fotos von der neuen Bühne, die gerade in Berlin getestet wird. Auf dem Gelände der Veranstaltungsfirma „Black Box Music“ in Wilhelmsruh lassen Rammstein grelle Lichtstrahlen von der gigantischen Stahlkonstruktion in den Himmel steigen, die man vor allem bei Nacht sogar noch Kilometer weiter in anderen Berliner Stadtteilen wie Wedding oder Alt-Pankow beobachten konnte. Fotos von der Bühne zur bevorstehenden Rammstein-Tour wurden von der „Rammstein Community - Germany“ auf Facebook gepostet. „So sieht…