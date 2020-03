„The Walking Dead“: Ekel-Spaß mit Alphas Kopf

Das wird Sie auch interessieren





„Look At The Flowers“ – was auf den ersten Blick wie ein harmloser, harmonischer Titel aussieht, ist im „The Walking Dead“-Universum erwartungsgemäß alles andere als Erholungsfernsehen. Die aktuelle Folge sorgte aber sogar bei eingefleischten Fans der Zombie-Serie für Staunen – denn die Serienmacher schienen mit „Look At The Flowers“ (deutscher Titel: „Abschiede“) jenes Randklientel bedienen zu wollen, denen die letzten Folgen nicht bizarr genug waren. Weiterlesen „The Walking Dead“: Staffelfinale wird wegen Corona verschoben

Spoiler-Alarm: Darum dreht sich „Look At The Flowers“

Die aktuelle Folge setzt beim Tod der Serienfigur Alpha (gespielt von Samantha Morton) an. Wir erinnern uns: Sie wurde von Negan (Jeffrey Dean Morgan) geköpft. Nun erfahren wir, warum es überhaupt dazu gekommen ist. Eine Rückblende zeigt, wie Negan mit Carol (Melissa Suzanne McBride) verhandelt. Der Deal: Negan soll Alpha töten – und den Kopf Carol bringen. Was er im Gegenzug erhalten soll: nichts weniger als seine Freiheit.

Einige Zeit widmet sich die Folge auch intensiv Carols Psyche. Es wird klar, warum Alpha sterben musste: Ist sie doch die Manifestation von Schuld und Selbstzweifel von Carol. Die Betonung liegt hier auf Schuld: Die Schuld daran, Henry weggeschickt und damit in seinen Tod geschickt zu haben sowie die Schuld daran, Lizzie erschossen zu haben, um ihre kleine Schwester zu retten. So richtig glücklich macht auch der Kopf von Alpha sie nicht: Carol flieht durch den Wald – und wird von Visionen heimgesucht. Weiterlesen „The Walking Dead“: Nach Season 12 soll Schluss sein

Für Negan läuft’s eher durchwachsen

Negan bekommt indes Besuch von Daryl (gespielt von Norman Reedus) – und der nimmt seinem Gegenüber die Erklärung des Deals nicht ganz ab. Negan versucht ihn zu überzeugen – und zwar mit dem Kopf von Alpha … der allerdings nicht aufzufinden ist. Den Beweis erbringt Negan dann auf eine andere Art und Weise. Die beiden treffen auf Whisperer, die Negan als einen von ihren (mehr noch: ihren Anführer) anerkennen. Von Daryl sind sie allerdings weniger begeistert – und geben Negan eine Schrotflinte, mit den er ihn töten soll. Negan hilft stattdessen allerdings Daryl – ein kurzer Moment der Bromance in Zombieland? – und beweist mit einem Schlag gegen die Whisperer seine Loyalität. Auch Beta, Ex-Country-Sänger und Whisperer, kommt in dieser Folge zu Ehren. Er nimmt den aufgespießten Kopf an Alpha und nimmt in in einer Tasche mit. Spoiler Alert: Was er damit vorhat, ist nicht weniger seltsam als der Rest der Folge.