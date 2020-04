Kritik: „Tiger King“ – Die schrillste, schockierendste „True Crime“-Story des Jahres

Die Europäischen Union hat nach Netflix nun Google-Dienst YouTube darum gebeten, in Zeiten des grassierenden Coronavirus die Videoqualität zu drosseln, um eine Überlastung des Internets zu vermeiden.

Weltweit werden die Menschen wegen der rapiden Ausbreitung des neuartigen Coronavirus dazu angehalten, ihre Häuser nicht mehr zu verlassen, um die Zahl der Infizierten zu drücken. Was machen die meisten Menschen in ihren eigenen vier Wänden? Sie streamen, was das Zeug hält. Das hat ernsthafte Auswirkungen für die Netzbetreiber, denn die für beste Videoqualität notwendige Bitrate macht das Internet für alle anderen Nutzer langsamer. Zumindest in der Theorie. SD wird zum neuen Standard Schon am 19. März 2020 kündigte Netflix an, die Streamingqualität zu reduzieren. Nun hat auch YouTube auf Bitten der Europäischen Union nachgezogen. Demnach wird die Bildqualität bei…