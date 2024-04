TikTok sperrt Mario Barths Anti-Gender-Video

„Da ist die TikTok-Polizei wieder mal schnell gewesen. Zack, gesperrt“, schreibt Mario Barth am Dienstag (2. April) bei Instagram. Es geht um ein von TikTok gelöschtes Video des Berliners, in dem er eines seiner witzig gemeinten T-Shirts präsentiert, die er in seinem Online-Shop verkauft. Das Shirt mit dem Aufdruck „Ich gendere nicht, ich habe einen Schulabschluss“ wurde fälschlicherweise mit einem zweiten Spruch aus Barths Kollektion bedruckt. Auf dem Rücken steht: „Halt die Fresse! Dich hat keiner gefragt“.

Grund für Entfernung unbekannt

Warum genau TikTok das Video von Barth gelöscht hat, ist unklar. Die offizielle Begründung der Plattform sei die „Verletzung der Kommunikationsregeln“, wie der 51-Jährige seinen Fans auf Instagram mitteilte. Er spekuliert, ob TikTok seine ablehnende Gender-Haltung nicht passe: „Da gefällt augenscheinlich einem das Thema ‚Ich gender nicht, ich habe einen Schulabschluss‘ nicht“, wettert er in seinem Post weiter. Eventuell könnte die Entfernung aber auch daran liegen, dass Barth in seinem Video mehrere Male „Halt die Fresse“ gesagt hat, um den T-Shirt-Fehldruck zu erklären.

T-Shirt sorgte in der Vergangenheit bereits für Streit

In der MDR-Talkshow „Riverboat“ sorgte der von Barth erfundene Shirt-Spruch bereits im Dezember 2023 für Aufsehen. Als Moderator Wolfgang Lippert ihn auf sein Design ansprach, zeigte sich das Publikum amüsiert. Der Berliner stand zu seiner Meinung: „Ich kann das nicht, ich möchte das nicht. Ich gehöre zu der Minderheit von 85 Prozent, die das nicht mögen. Ich gendere einfach nicht.“

Für ihn gebe es nur ein mögliches Szenario, in dem er das Gendern für sich adaptieren würde: „Wenn die Frauen dasselbe verdienen wie die Männer, dann fange ich an zu gendern.“