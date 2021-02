Toto-Verlosung: Joseph Williams‘ und Steve Lukathers Solo-Platten

Joseph Williams und Steve Lukather von Toto veröffentlichen am 26. Februar 2021 gleichzeitig ihre individuellen Soloalben. Die beiden Band-Kollegen haben dabei auch Beiträge zum Album des jeweils anderen geleistet. Zu diesem Anlass verlosen wir je Künstler eine Vinyl-Platte und je Künstler eine CD.

Steve Lukathers neues Album „I Found The Sun Again“

Das Soloalbum von Steve Lukather trägt den Titel „I Found The Sun Again“ und umfasst fünf neue Originalkompositionen und drei Cover-Stücke. Die Platte wurde von Ken Freeman mitproduziert und abgemischt. Zum Album beigetragen haben außerdem Musiker wie Toto-Bandkollege David Paich, an Klavier und Orgel und eben Joseph Williams, der unter anderem auf mehreren Titeln singt. Auch Ringo Starr ist hier vertreten.

Lukather sagt über die Aufnahmen: „Ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Spaß. Painless, fun and easy … All diese Tracks wurden live eingespielt – no clix – no fix – keine Probe – ein Durchlauf – und bereits der 2 Take landete auf der Platte … Ein Song pro Tag. Ich wollte ein ehrliches Album mit modernem Klang und der Inspiration der 1970er Jahre machen.“

Joseph Williams: Solo-Album „ Denizen Tenant“

Auch Band-Kollege Joseph Williams bringt sein neues Album „Denizen Tenant“ zeitgleich raus. „Denizen Tenant“ enthält ein Dutzend neuer Aufnahmen. Darunter befindet sich auch das Beatles-Cover „If I Fell“.

Über seine neue Single „Liberty Man“, an der Steve Lukather beteiligt war, sagt er: „Der Song ist simpel. Ich liebe und schätze die Freiheit, zu kommen und zu gehen, wohin ich will. Es ist ein verwegener Song mit einem sechs-Achtel-Takt im typischen Toto-Vibe!“

